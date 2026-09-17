Η Γιουβέντους επιβλήθηκε 5-0 της Ναϊμέγκεν και ξεκίνησε με το δεξί το Europa League, ενώ η Τορεένσε της 2ης Πορτογαλίας, πήρε ιστορική νίκη στην έδρα της Λίλεστρομ (1-2).

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ένιωσε λίγο… Γιουβέντους και επικράτησε εμφατικά στο Τορίνο της Ναϊμέγκεν με 4-0. Το σκορ άνοιξε από κοντά έπειτα από ασίστ του τερματοφύλακα, Γκράμπαρα, ο Νίκο Γκονσάλες, στο 24’ με κεραυνό ο Αλαϊμπέγκοβιτς βρήκε το παραθυράκι (2-0) και στο 35’ ο Βολτεμάντε με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το 4-0 έκανε στο 75’ σε κενό τέρμα ο Τσελίκ έπειτα από ασίστ του Κόλο Μουανί, ο οποίος στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Συνεχίζεται το «παραμύθι» της Τορεένσε από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, η οποία πέρυσι πήρε το Κύπελλο και φέτος συμμετέχει στην League Phase. Αυτή την ξεκίνησε με την πρώτη της νίκη της ιστορίας της στην Ευρώπη, που ήρθε με το 1-2 στην Νορβηγία επί της Λίλεστρομ. Το 0-1 έκανε στο 23’ με κεφαλιά ο Άλφαρο και στο 49’ ο Πόσο με ξερό αριστερό μέρα από την περιοχή το 0-2. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 79’ με τον Όλσεν, από το 85’ έπαιξαν με παίκτη περισσότερο, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις του οι Αγγλικές ομάδες, με την Μπόρνμουθ να περνά με 1-2 από την Σοσιεδάδ με τους Κλάιφερτ και Ραγιάν να βρίσκουν δίχτυα, ενώ στο 4-0 της Κρίσταλ Πάλας σε βάρος της Λεχ Πόζναν δύο φορές σκόραρε ο Στραντ Λάρσεν και από μία οι Γιέρεμι Πίνο, Ενκέτια. Έριξε 4άρα στην Μαρσέιγ η Μπεσίκτας, ενώ διπλό πήρε στην Πλζεν η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-3).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ - Τορένσε 1-2

Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Λέφσκι Σόφιας - Ζάλτσμπουργκ 0-1

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0