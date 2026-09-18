Απώλεια για τον Παναθηναϊκό: Έφυγε ο Δημήτρης Γούναρης

Ο πρόεδρος της ΠΑΛΕΦΙΠ από το 1981 έφυγε από τη ζωή και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε με ανακοίνωση τα συλλυπητήρια της.

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Δημήτρη Γούναρη, που αποτέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του», ανέφερε η συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.