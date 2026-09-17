Σάμπερτ: «Οι Λέικερς θα παλέψουν για τα play in - Θα πρέπει να βγάλει… λαγούς από το καπέλο ο Ντόντσιτς»

Ο Ιμάν Σάμπερτ μίλησε για τους νέους Λέικερς και ανέφερε πως ο Λούκα Ντόντσιτς θα πρέπει να κάνει… μαγικά για να βρεθούν στα play-in.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι, με τους «Λιμνανθρώπους» να κάνουν κινήσεις που καλύπτουν τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιμάν Σάμπερτ η ομάδα θα παλέψει για να βρεθεί στα play-in. Και μάλιστα, ακόμα και για αυτό θα πρέπει ο Σλοβένος αστέρας να… βγάλει λαγούς από το καπέλο του.

Μιλώντας στο «Gil's Arena» ανέφερε: «Νομίζω ότι θα παλέψουν για τα play-in. Νιώθω ότι θα πρέπει να πιέσουν πολύ στο τέλος για να τα καταφέρουν.

Ο Ντόντσιτς θα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του και θα χρειαστεί άλλες ομάδες να χάσουν».