Σίλβερ για Ουόλτερ: «Όταν τον ελέγξαμε δεν βρήκαμε κάτι που να μας προβλημάτισε - Δεν ήξερα για την πώληση»

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν υπήρχε κάτι που να τον προβλημάτισε όταν έλεγχε τον Μαρκ Ουόλτερ, ενώ ανέφερε πως δεν γνώριζε κάτι για τη νέα πώληση των «Λιμνανθρώπων».

Ο Μαρκ Ουόλτερ πριν από περίπου έναν χρόνο πήρε τους Λος Άντζελες Λέικερς και πριν από λίγο καιρό τους παραχώρησε στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ για 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Αρχές ερευνούν τις επιχειρήσεις του Ουόλτερ και αυτός αποφάσισε να πουλήσει άμεσα τους «Λιμνανθρώπους». Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε για την έρευνα που έγινε όταν αγόρασε την ομάδα, τονίζοντας πως δεν βρέθηκε κάτι που να προβλημάτισε το ΝΒΑ.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν γνώριζε κάτι για τη νέα πώληση του οργανισμού.

«Θα έλεγα ότι την εποχή που εξετάσαμε τον Μαρκ Γουόλτερ για τη θέση του κύριου ιδιοκτήτη της ομάδας, ήταν ήδη συνιδιοκτήτης, μειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς. Ακολουθήσαμε την πλήρη διαδικασία που ακολουθούμε πάντα. Μιλήσαμε με κυβερνητικές υπηρεσίες. Μιλήσαμε, όπως γνωρίζετε, στην περίπτωση του Μαρκ Ουόλτερ, με έναν κλάδο, αυτόν των ασφαλειών, που υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση. Μιλήσαμε με άλλα πρωταθλήματα στα οποία έχει επενδύσεις και δεν εντοπίσαμε κάτι που να μας προβληματίζει. Και πάλι, ακόμα και σήμερα, αυτά είναι, όπως τα αποκαλώ, ισχυρισμοί.

Θέλω να πω, υπάρχουν ζητήματα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή, αλλά ανεξάρτητα από την απόφαση του Μαρκ Ουόλτερ να πουλήσει την ομάδα του τώρα, δεν ήταν αντικείμενο έρευνας από το πρωτάθλημά μας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλα πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως για να απαντήσω διαφορετικά στην ερώτησή σας, δεν είχα καμία προηγούμενη ιδέα ότι σκόπευε να πουλήσει την ομάδα του μέχρι που έμαθα από τους αγοραστές ότι είχαν κλείσει τη συμφωνία μαζί του με χειραψία» ανέφερε.