Μετράει αντίστροφα ο Παπαγιάννης: Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εφές για το VTB Supercup

Ο Γιώργος Παπαγιάννης μετράει αντίστροφα για την επιστρφή του στην αγωνιστική δράση, καθώς ο Έλληνας ψηλός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εφές για το VTB United League Supercup

Έτοιμος για την επιστροφή στα παρκέ είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης. Η αποστολή της Αναντόλου Εφές αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την Μόσχα, όπου θα συμμετάσχει στο VTB United League Supercup 2026 (17-20/9), με τον Πάμπλο Λάσο να συμπεριλαμβάνει τον Έλληνα ψηλό στις επιλογές του.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής σέντερ τους τελευταίους 11 μήνες είναι εκτός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου) σε αγώνα της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δούλεψε όλο αυτό το διάστημα για να επιστρέψει πιο δυνατός στο παρκέ και πλέον χρειάζεται χρόνο για να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Το VTB United League Supercup 2026 (17-20/9) είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο οποίο συμμετέχουν οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ούνικς Καζάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Λοκομοτίβ Κουμπάν, καθώς επίσης και η Αναντολού Εφές με την Ιγκοκέα.