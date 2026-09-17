Γιάρεμτσουκ: «Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, μου έδειξε ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς»

Το μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετά το γκολ νίκης κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και πέτυχε το «χρυσό» γκολ που έδωσε στην ομάδα του τη νίκη, με ανατροπή.

Ο Ουκρανός με ανάρτηση του στα social media δήλωσε ευτυχισμένος, αναφέρθηκε ωστόσο στους τελευταίους μήνες όπου ήταν με το 1.5 πόδι έξω από την ομάδα του Πειραιά.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επιστρέφω και παίζω μπροστά σε αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους. Τόσο χαρούμενος που γυρίζω για να προσφέρω στον Ολυμπιακό. Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν έχασα το πάθος ή την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.

Θα δίνω πάντα τα πάντα για τους ανθρώπους γύρω μου και για όσους με στηρίζουν, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτή η περίοδος μού έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας παλέψουμε μαζί και ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά» ανέφερε στο Instagram o Ουκρανός φορ.