Nissan Kicks: Το νέο B-SUV της Nissan έρχεται στην Ευρώπη (pics)

Η Nissan ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της μάρκας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας.

Το compact crossover Nissan Kicks θα εξοπλίζεται με την καινοτόμα υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Sunderland, μαζί με τα εμβληματικά Juke, Qashqai και Leaf.

Ο Massimiliano Messina, Chairperson Nissan AMIEO, δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή μας δραστηριότητα, που αποδεικνύει την ευελιξία και την ταχύτητα με τις οποίες μπορούμε να φέρνουμε νέα μοντέλα σε νέες αγορές. Το Kicks είναι ένα compact crossover που συνδυάζει συναρπαστική σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες, μαζί με τη μοναδική υβριδική τεχνολογία e-POWER. Οι Ευρωπαίοι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερες εξηλεκτρισμένες επιλογές και η προσθήκη του Kicks στη γκάμα μας διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές που προσφέρει η Nissan».

Το Kicks αποτελεί τη δεύτερη σημαντική ανακοίνωση νέου μοντέλου από τη Nissan στην Ευρώπη μέσα στον ίδιο μήνα, μετά την ανακοίνωση του νέου μικρού αυτοκινήτου πόλης της μάρκας, το οποίο θα ονομάζεται PIXO και θα αποκαλυφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη γενιά του Kicks κατασκευάζεται σήμερα στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία και διατίθεται σε αγορές σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η έλευση του Kicks στην Ευρώπη σηματοδοτεί το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του μοντέλου και παράλληλα προσθέτει ένα ακόμη υβριδικό μοντέλο e-POWER στη γκάμα της Nissan, διευρύνοντας τις εξηλεκτρισμένες επιλογές που προσφέρει η μάρκα στους πελάτες της.

Το Kicks θα είναι το δέκατο μοντέλο που θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, το εργοστάσιο κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια οχήματα που έχουν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις του από το 1986, όταν το πρώτο Nissan Bluebird βγήκε από τη γραμμή παραγωγής. Ο συνολικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, στην παραγωγή ενός αυτοκινήτου κάθε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.

Ο Adam Pennick, Vice President of Manufacturing, Nissan Sunderland Plant, δήλωσε: «Είμαι πολύ υπερήφανος που το Sunderland αναλαμβάνει την παραγωγή αυτού του νέου μοντέλου. Είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου μας, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Ανυπομονούμε να δούμε το υβριδικό Kicks

e-POWER να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, μαζί με τα Juke, Qashqai, και Leaf».

e-POWER – Η μοναδική υβριδική τεχνολογία της Nissan

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την παραγωγή του Qashqai e-POWER, το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland θα κατασκευάσει και το νέο Kicks e-POWER, το οποίο προορίζεται για τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της Τουρκίας.

Το Kicks θα εξοπλίζεται με την τρίτη γενιά του συστήματος e-POWER, που παρουσιάστηκε το 2025 και έχει ανασχεδιαστεί σε βάθος, με στόχο την ακόμη καλύτερη οικονομία καυσίμου, τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και την ακόμη πιο πολιτισμένη λειτουργία.

Αυτό που κάνει την τεχνολογία e-POWER μοναδική είναι ότι οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση και τη φόρτιση της μπαταρίας. Σαν αποτέλεσμα, το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, χωρίς όμως να υπάρχει ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

40 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου στο Sunderland

Σε τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας, το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατασκευάζοντας οχήματα για περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως και απασχολώντας περίπου 6.000 εργαζομένους.

Το Kicks είναι το δέκατο μοντέλο που θα παραχθεί στο Sunderland, μετά τα Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai και Leaf.

Από την επόμενη χρονιά, το Sunderland θα κατασκευάζει επίσης και το νέο, τρίτης γενιάς Nissan Juke, το οποίο για πρώτη φορά θα είναι 100% ηλεκτρικό.