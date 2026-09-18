Για το απόλυτο Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι

Η διεύρυνση του απόλυτου της συγκομιδής είναι ο στόχος της -κατόχου του τίτλου- Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου η Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» του Χρήστου Τζόλη και οι «πολίτες» μετρούν μόνο νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θα επιδιώξουν να προσθέσουν ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους, προκειμένου να διατηρηθούν στο... ρετιρέ. Οι Λονδρέζοι αντιμετωπίζουν το Σάββατο (19/9, 17:00) την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα στο "American Express Stadium" και με νίκη θα βρεθούν -έστω και προσωρινά- στο +3 έναντι των «πολιτών». Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κυριακή (20/9, 16:00) τη Σάντερλαντ.

Στο μεταξύ, η Χαλ του Κωσταντή Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη αναμετράται με τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», ενώ η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόρνμουθ.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

22:00 Μπρέντφορντ-Τσέλσι 18/9 14:30 Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/9 17:00 Μπράιτον-Άρσεναλ 19/9 17:00 Έβερτον-Ίπσουιτς 19/9 17:00 Νιούκαστλ-Χαλ 19/9 19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/9 16:00 Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/9 16:00 Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/9 16:00 Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/9 18:30 Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες) Άρσεναλ 12 Μάντσεστερ Σίτι 12 Λιντς 8 Χαλ 8 Μπράιτον 7 Τσέλσι 7 Μπρέντφορντ 6 Λίβερπουλ 6 Έβερτον 6 Ίπσουιτς 6 Νότιγχαμ Φόρεστ 5 Νιούκαστλ 5 Μάντσεστερ Γ. 4 Σάντερλαντ 4 Μπόρνμουθ 3 Κρίσταλ Πάλας 3 Τότεναμ 2 Φούλαμ 1 Άστον Βίλα 1 Κόβεντρι 0