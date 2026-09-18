Στο Σπλιτ για την ιστορική πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της διεκδικεί τις επόμενες ημέρες η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Μάζη δίνει το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου τους αγώνες του για τον 3ο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, ο οποίος διεξάγεται στο Σπλιτ, με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Γιάντραν και της Χόνβεντ. Το «τριφύλλι» θα πρέπει να τερματίσει στην πρώτη δυάδα του γκρουπ, προκειμένου να προκριθεί στους ομίλους της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου διεξάγονται οι αγώνες και στους άλλους δύο προκριματικούς ομίλους του Champions League. Ο πρώτος όμιλος διεξάγεται στη Ρουμανία με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Οραντέα και των Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία), Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία) και Στρασμπούρ (Γαλλία), ενώ τον 2ο όμιλο, τον οποίο διοργανώνει στην Τιφλίδα η Α-Πόλο από τη Γεωργία συμπληρώνουν οι Μπρέσια (Ιταλία), Σαμπαντέλ (Ισπανία) και Μπουντβάνσκα Ριβιέρα (Κροατία).

Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των ομίλων του Champions League, όπου... περιμένουν ήδη οι Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Μπαρτσελονέτα (Ισπανία), Προ Ρέκο (Ιταλία), Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ), Μαρσέιγ (Γαλλία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία), Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία), Ανόβερο (Γερμανία), Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο) και Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία). Αντίθετα, όσες ομάδες αποκλειστούν στα προκριματικά του Champions League συνεχίζουν το ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους στους ομίλους του Euro Cup.

Το πρόγραμμα του 3ου προκριματικού ομίλου στο Champions League πόλο ανδρών:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9

21:00 Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9

21:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χόνβεντ (Ουγγαρία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9

13:00 Χόνβεντ (Ουγγαρία)-Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)