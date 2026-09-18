Ελλάς Σύρου: Ενίσχυση με Φελίσιο

Μια ακόμα προσθήκη ανακοίνωσε η Ελλάς Σύρου για το ρόστερ της, καθώς απέκτησε τον 23χρονο επιθετικό Φελίπε Φελίσιο.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Φελίπε Φελίσιο.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης του συνόλου του Θανάση Στάικου.

Ο Φελίσιο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη φημισμένη Ατλέτικο Μινέιρο της Βραζιλίας, αποτελώντας παράλληλα μέλος των μικρών εθνικών της «Σελεσάο», πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Λεβάντια Ταλίν, με την οποία κατέγραψε 55 συμμετοχές, σημειώνοντας 21 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ.

Στην Ελλάδα συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό με τη φανέλα του Πανιωνίου. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ντομζάλε, στην κορυφαία κατηγορία του σλοβενικού ποδοσφαίρου, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν επέστρεψε στον Πανιώνιο, ενισχύοντας εκ νέου την προσπάθεια των «κυανέρυθρων».

Φελίπε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.