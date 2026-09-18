Δεσπόζει το «Old Firm» στη Σκωτία

Μία εβδομάδα μετά την εκτός έδρας συντριβή που γνώρισε με 3-0 από την «αιώνια» αντίπαλο της, στο Λιγκ Καπ, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Ρέϊντζερς με στόχο να αυξήσει την διαφορά που τους χωρίζει στους οκτώ βαθμούς.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
17:00 Νταντί-Μάδεργουελ 19/9 17:00 Σεντ Μίρεν-Νταντί Γιουνάϊτεντ 19/9 17:00 Σεντ Τζόνστον-Φόλκερκ 19/9 17:00 Χιμπέρνιαν-Αμπερντίν 19/9 19:45 Κιλμάρνοκ-Χαρτς 19/9 14:00 Σέλτικ-Ρέϊντζερς 20/9
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Σέλτικ 18
Ρέιντζερς 13
Χαρτς 12
Σεντ Μίρεν 10
Μάδεργουελ 8
Νταντί 7
Σεντ Τζόνστον 7
Αμπερντίν 7
Χιμπέρνιαν 6
Φόλκερκ 5
Νταντί Γιουν. 5
Κιλμάρνοκ 4