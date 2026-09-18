MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεσπόζει το «Old Firm» στη Σκωτία

Ποδόσφαιρο
0
Το παραδοσιακό ντέρμπι του σκωτσέζικου πρωταθλήματος κι ένα από τα σημαντικότερα της υφηλίου, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Μία εβδομάδα μετά την εκτός έδρας συντριβή που γνώρισε με 3-0 από την «αιώνια» αντίπαλο της, στο Λιγκ Καπ, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Ρέϊντζερς με στόχο να αυξήσει την διαφορά που τους χωρίζει στους οκτώ βαθμούς.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

17:00 Νταντί-Μάδεργουελ               19/9

17:00 Σεντ Μίρεν-Νταντί Γιουνάϊτεντ   19/9

17:00 Σεντ Τζόνστον-Φόλκερκ           19/9

17:00 Χιμπέρνιαν-Αμπερντίν            19/9

19:45 Κιλμάρνοκ-Χαρτς                 19/9

14:00 Σέλτικ-Ρέϊντζερς                20/9

 


 

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Σέλτικ              18
Ρέιντζερς         13
Χαρτς              12
Σεντ Μίρεν      10 
Μάδεργουελ     8
Νταντί               7 
Σεντ Τζόνστον  7
Αμπερντίν        7
Χιμπέρνιαν       6
Φόλκερκ           5
Νταντί Γιουν.    5
Κιλμάρνοκ        4

 

Δεσπόζει το «Old Firm» στη Σκωτία