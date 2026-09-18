Δεσπόζει το «Old Firm» στη Σκωτία

Το παραδοσιακό ντέρμπι του σκωτσέζικου πρωταθλήματος κι ένα από τα σημαντικότερα της υφηλίου, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Μία εβδομάδα μετά την εκτός έδρας συντριβή που γνώρισε με 3-0 από την «αιώνια» αντίπαλο της, στο Λιγκ Καπ, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Ρέϊντζερς με στόχο να αυξήσει την διαφορά που τους χωρίζει στους οκτώ βαθμούς.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

17:00 Νταντί-Μάδεργουελ 19/9 17:00 Σεντ Μίρεν-Νταντί Γιουνάϊτεντ 19/9 17:00 Σεντ Τζόνστον-Φόλκερκ 19/9 17:00 Χιμπέρνιαν-Αμπερντίν 19/9 19:45 Κιλμάρνοκ-Χαρτς 19/9 14:00 Σέλτικ-Ρέϊντζερς 20/9

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Σέλτικ 18

Ρέιντζερς 13

Χαρτς 12

Σεντ Μίρεν 10

Μάδεργουελ 8

Νταντί 7

Σεντ Τζόνστον 7

Αμπερντίν 7

Χιμπέρνιαν 6

Φόλκερκ 5

Νταντί Γιουν. 5

Κιλμάρνοκ 4