Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ Hydration Sponsor στα Τσικλητήρεια 2026

Η Πύλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τα Τσικλητήρεια, τη διοργάνωση που τιμά τη μνήμη και την αθλητική παρακαταθήκη του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα, με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ να δίνει δυναμικό «παρών» ως Hydration Sponsor.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αθλητές και επισκέπτες συναντιούνται σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ιστορία και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρομικές διαδρομές 1,5 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ., ενώ ιδιαίτερη θέση έχει το άλμα εις μήκος άνευ φοράς, το αγώνισμα που χάρισε στον Κωστή Τσικλητήρα την Ολυμπιακή δόξα και επιστρέφει συμβολικά στη γενέτειρά του ως ειδικό αγώνισμα τιμής.

Σε μια διοργάνωση όπου κάθε χιλιόμετρο είναι συνδεδεμένο με την αξία της συμμετοχής και της αθλητικής προσπάθειας, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ θα βρίσκεται δίπλα στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες, φροντίζοντας για την απαραίτητη ενυδάτωσή τους και στηρίζοντας έμπρακτα τη συνολική εμπειρία της ημέρας.

Στηρίζοντας έμπρακτα θεσμούς με ισχυρό τοπικό και κοινωνικό αποτύπωμα, η παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Τσικλητήρεια έρχεται να ενισχύσει τη σταθερή σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τις αξίες που τον συνοδεύουν: τη συνέπεια, την προσπάθεια, και τη δύναμη να συνεχίζεις.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Ειρήνη Κωνσταντοπούλου |Corporate & Marketing Tech Manager | [email protected]