Από το Άμπου Ντάμπι στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Μυστακίδης

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα βρεθεί από το Άμπου Ντάμπι στην Αθήνα και το «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να παρακολουθήσει δια ζώσης το ματς του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.

Στην Αθήνα και το σπουδαίο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα βρεθεί ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό του Δικεφάλου απέναντι στη Παρτιζάν (17:30) στο Telekom Center.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Άμπου Ντάμπι και συνομίλησε με ανθρώπους της Euroleague, με τον CEO της εν λόγω διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, να μιλά με κολακευτικά λόγια τόσο για τον Μυστακίδη, όσο και για τη νέα εποχή του Δικεφάλου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Μυστακίδης είναι αφοσιωμένος. Είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, όπως γνωρίζετε. Αγαπά το μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός. Θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών Και είναι φανταστικός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν κι αυτόν, πρέπει να το πω. Αλλά είναι φανταστικός. Και νομίζω ότι αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.

Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά έχουν πολλά. Έχουν ισχυρή βάση φιλάθλων και μια καλή αγορά. Έχουν καλή ομάδα. Οπότε είναι φανταστικό το γεγονός ότι ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, με τέτοια ιστορία, θέλουν να είναι μέρος της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί θέλω να είμαι σωστός. Δεν ψηφίζω. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή η ομάδα θα μπει, ή ότι αυτή θα μείνει εκτός. Μπορώ να σας πω ότι κάποιος θα μείνει εκτός αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Η ομάδα του δουλεύει πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Οπότε θα δούμε», τόνισε ο Τσους Μπουένο