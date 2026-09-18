Βαθμολογία UEFA: Για την ώρα 9οι και… προσεχώς καλύτερα! (stats)

Θα κατηγορηθούμε ότι ο τίτλος φλερτάρει με το clickbait; Λέει ψέματα, παραπλανεί συνειδητά και έχει στόχο να ανοίξει ο αναγνώστης-πελάτης το κείμενο; Υπάρχει κι αυτή η πιθανότητα. Αλλά τα στοιχεία είναι εδώ και δεν αμφισβητούνται.
Με τις νίκες που έκαναν οι τρεις από τους τέσσερις εκπρόσωπούς μας στη League Phase του Champions League και του Europa League, αλλά και την παλαιότερη συγκομιδή στις προκριματικές φάσεις, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση της UEFA. Όχι στη βαθμολογία της πενταετίας, όπου ορίζει την κατάταξη (εκεί βρισκόμαστε ακόμα στην 12η θέση με… ανοδική τάση), αλλά αν απομονώσει κανείς την φετινή συγκομιδή.
Η Ελλάδα έχει μαζέψει 4.600 πόντους ως τώρα. Δηλαδή 23.000 πόντους που διαιρούνται με τους πέντε εκπροσώπους που ξεκίνησαν και βγάζουν αυτό το πηλίκο.
Αναλυτικά:
Η ΑΕΚ έχει μαζέψει 1.500 βαθμούς στα προκριματικά από τη νίκη και την ισοπαλία με την Λέφσκι Σόφιας, 2.000 βαθμούς από τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ Λιντς και 6.000 το μπόνους συμμετοχής της στη League Phase του Champions League. Σύνολο 9.500 βαθμοί.
Ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή με 4.500 βαθμούς, που προκύπτουν από τις τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στις τρεις προκριματικές φάσεις του Conference League (στα προκριματικά η νίκη δίνει 1.000 βαθμούς και η ισοπαλία 0.500).
Ο ΟΦΗ ακολουθεί με 4.000 βαθμούς, οι 2.000 από τη χθεσινή του νίκη επί της Χοφενχάιμ και αλλοι 2.000 από τις νίκες του μέσα-έξω επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει ως τώρα 2.500 βαθμούς, τους 2.000 από τη νίκη με τη Γιαγκελόνια και άλλους 0.500 από την ισοπαλία εντός έδρας με τη Ναϊμέγκεν.
Ο ΠΑΟΚ ΄κλεισε την πορεία του με άλλους 2.500 βαθμούς, που προκύπτουν από το ρεκόρ 2-1-3 που είχε στις προκριματικές φάσεις.
Η κατάταξη ως τώρα στην UEFA MONO για την περίοδο 2026-27 είναι η εξής:
|
Α/Α
|
ΧΩΡΑ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
|
ΟΜΑΔΕΣ
|
1
|
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|
5.500
|
27.500
|
5/5
|
2
|
ΑΓΓΛΙΑ
|
5.277
|
47.500
|
9/9
|
3
|
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
|
5.125
|
20.500
|
1/4
|
4
|
ΤΟΥΡΚΙΑ
|
5.100
|
25.500
|
4/5
|
5
|
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
|
5.000
|
25.000
|
4/5
|
6
|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|
4.857
|
34.000
|
7/7
|
7
|
ΑΥΣΤΡΙΑ
|
4.800
|
24.000
|
3/5
|
8
|
ΙΣΠΑΝΙΑ
|
4.625
|
37.000
|
8/8
|
9
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
4.600
|
23.000
|
4/5
|
10
|
ΙΤΑΛΙΑ
|
4.357
|
30.500
|
7/7
|
11
|
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
|
4.125
|
16.500
|
1/4
|
12
|
ΓΑΛΛΙΑ
|
4.071
|
28.500
|
7/7
|
13
|
ΔΑΝΙΑ
|
4.000
|
16.000
|
4/4
|
14
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|
3.833
|
23.000
|
6/6
|
15
|
ΒΕΛΓΙΟ
|
3.800
|
19.000
|
5/5
|
16
|
ΚΡΟΑΤΙΑ
|
3.750
|
15.000
|
2/4
|
17
|
ΛΕΤΟΝΙΑ
|
3.625
|
14.500
|
1/4
|
18
|
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
|
3.375
|
13.500
|
1/4
|
19
|
ΙΣΡΑΗΛ
|
3.375
|
13.500
|
1/4
|
20
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
|
3.375
|
13.500
|
1/4
Όπως φαίνεται, η Ελλάδα μπορεί αν συνεχίσει έτσι να τερματίσει άνετα στην πρώτη οκτάδα της χρονιάς. Μπορεί να την περάσουν Ιταλία, Γαλλία ή Ολλανδία, αλλά με τη σειρά της έχει κι αυτή χώρες που μπορεί να περάσει (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Αυστρία, Νορβηγία). Εξαρτάται, βέβαια, από το αν θα συνεχίσουν οι ομάδες μας να φέρνουν καλά αποτελέσματα και βαθμούς.
Όσο για το μέλλον στην κατάταξη της πενταετίας, αυτό προμηνύεται… λαμπρό! Διότι την επόμενη σεζόν φεύγει ο βραχνάς της καταστροφικής σεζόν 2022-23, όταν οι ομάδες μας είχαν μαζέψει μέσα στη χρονιά μόλις 2.125 βαθμούς! Φανταστείτε ότι φέτος μέχρι τώρα, που είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε ήδη υπερδιπλάσιους βαθμούς.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα ήδη κερδίζει θέσεις στην κατάταξη επειδή περνάει αυτή η πενιχρή σεζόν σε συγκομιδή. Στη βαθμολογία της… τετραετίας (δηλαδή αν προσθέσουμε μόνο τις σεζόν 23-24, 24-25, 25-26 και τη φετινή) η Ελλάδα είναι ήδη στην 8η θέση! Αναλυτικά:
|
Α/Α
|
ΧΩΡΑ
|
23/24
|
24/25
|
25/26
|
26/27
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
1
|
ΑΓΓΛΙΑ
|
17.375
|
29.464
|
28.680
|
5.277
|
80.796
|
2
|
ΙΣΠΑΝΙΑ
|
16.062
|
23.892
|
22.093
|
4.625
|
66.672
|
3
|
ΙΤΑΛΙΑ
|
21.000
|
21.875
|
19.000
|
4.357
|
66.232
|
4
|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|
19.357
|
18.421
|
21.785
|
4.857
|
64.420
|
5
|
ΓΑΛΛΙΑ
|
16.250
|
17.928
|
18.321
|
4.071
|
56.570
|
6
|
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|
11.000
|
16.250
|
20.500
|
5.500
|
53.250
|
7
|
ΒΕΛΓΙΟ
|
14.400
|
15.650
|
11.400
|
3.800
|
45.250
|
8
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
11.400
|
12.687
|
14.200
|
4.600
|
42.887
|
9
|
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|
10.000
|
15.250
|
9.979
|
3.833
|
39.062
|
10
|
ΤΟΥΡΚΙΑ
|
12.000
|
10.300
|
11.075
|
5.100
|
38.475
|
11
|
ΤΣΕΧΙΟΑ
|
13.500
|
10.550
|
11.025
|
3.300
|
38.375
|
12
|
ΠΟΛΩΝΙΑ
|
6.875
|
11.750
|
15.750
|
3.000
|
37.375
|
13
|
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
|
8.000
|
11.812
|
8.050
|
5.000
|
32.862
|
14
|
ΔΑΝΙΑ
|
8.500
|
7.656
|
12.500
|
4.000
|
32.406
|
15
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
3.750
|
10.562
|
12.156
|
3.125
|
29.593
Όπως φαίνεται, αν η φετινή σεζόν είναι εξίσου καλή με τις τρεις προηγούμενες με πάνω από 10.000 βαθμούς, όχι μόνο θα ξεκινήσουμε από πολύ καλή θέση, αλλά πιθανότατα θα έχουμε και διαφορά ασφαλείας από τους «διώκτες» μας.
Για να πετύχουμε, βέβαια, τους 10.000 βαθμούς μας χρειάζονται άλλοι 54 βαθμοί (με 2 σε κάθε νίκη, 1 στην ισοπαλία και βαθμούς μπόνους που δίνονται ανάλογα με τις προκρίσεις). Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 27 σίγουροι αγώνες στη League Phase των τριών κυπέλλων και βάσιμες ελπίδες ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποί μας (ή και όλοι, γιατί όχι;) θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν και στις φάσεις πλέι-οφ και νοκ-άουτ, άρα να μαζέψουν πολύ περισσότερους πόντους.