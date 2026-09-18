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Βαθμολογία UEFA: Για την ώρα 9οι και… προσεχώς καλύτερα! (stats)

Ποδόσφαιρο
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Τι δείχνει η κατάταξη μόνο για την φετινή σεζόν 2026-27 και από πού θα ξεκινήσουμε του χρόνου;

Θα κατηγορηθούμε ότι ο τίτλος φλερτάρει με το clickbait; Λέει ψέματα, παραπλανεί συνειδητά και έχει στόχο να ανοίξει ο αναγνώστης-πελάτης το κείμενο; Υπάρχει κι αυτή η πιθανότητα. Αλλά τα στοιχεία είναι εδώ και δεν αμφισβητούνται.

Με τις νίκες που έκαναν οι τρεις από τους τέσσερις εκπρόσωπούς μας στη League Phase του Champions League και του Europa League, αλλά και την παλαιότερη συγκομιδή στις προκριματικές φάσεις, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση της UEFA. Όχι στη βαθμολογία της πενταετίας, όπου ορίζει την κατάταξη (εκεί βρισκόμαστε ακόμα στην 12η θέση με… ανοδική τάση), αλλά αν απομονώσει κανείς την φετινή συγκομιδή.

Η Ελλάδα έχει μαζέψει 4.600 πόντους ως τώρα. Δηλαδή 23.000 πόντους που διαιρούνται με τους πέντε εκπροσώπους που ξεκίνησαν και βγάζουν αυτό το πηλίκο.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ έχει μαζέψει 1.500 βαθμούς στα προκριματικά από τη νίκη και την ισοπαλία με την Λέφσκι Σόφιας, 2.000 βαθμούς από τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ Λιντς και 6.000 το μπόνους συμμετοχής της στη League Phase του Champions League. Σύνολο 9.500 βαθμοί.

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή με 4.500 βαθμούς, που προκύπτουν από τις τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στις τρεις προκριματικές φάσεις του Conference League (στα προκριματικά η νίκη δίνει 1.000 βαθμούς και η ισοπαλία 0.500).

Ο ΟΦΗ ακολουθεί με 4.000 βαθμούς, οι 2.000 από τη χθεσινή του νίκη επί της Χοφενχάιμ και αλλοι 2.000 από τις νίκες του μέσα-έξω επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει ως τώρα 2.500 βαθμούς, τους 2.000 από τη νίκη με τη Γιαγκελόνια και άλλους 0.500 από την ισοπαλία εντός έδρας με τη Ναϊμέγκεν.

Ο ΠΑΟΚ ΄κλεισε την πορεία του με άλλους 2.500 βαθμούς, που προκύπτουν από το ρεκόρ 2-1-3 που είχε στις προκριματικές φάσεις.

Η κατάταξη ως τώρα στην UEFA MONO για την περίοδο 2026-27 είναι η εξής:

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΟΜΑΔΕΣ

1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

5.500

27.500

5/5

2

ΑΓΓΛΙΑ

5.277

47.500

9/9

3

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

5.125

20.500

1/4

4

ΤΟΥΡΚΙΑ

5.100

25.500

4/5

5

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

5.000

25.000

4/5

6

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4.857

34.000

7/7

7

ΑΥΣΤΡΙΑ

4.800

24.000

3/5

8

ΙΣΠΑΝΙΑ

4.625

37.000

8/8

9

ΕΛΛΑΔΑ

4.600

23.000

4/5

10

ΙΤΑΛΙΑ

4.357

30.500

7/7

11

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

4.125

16.500

1/4

12

ΓΑΛΛΙΑ

4.071

28.500

7/7

13

ΔΑΝΙΑ

4.000

16.000

4/4

14

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3.833

23.000

6/6

15

ΒΕΛΓΙΟ

3.800

19.000

5/5

16

ΚΡΟΑΤΙΑ

3.750

15.000

2/4

17

ΛΕΤΟΝΙΑ

3.625

14.500

1/4

18

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

3.375

13.500

1/4

19

ΙΣΡΑΗΛ

3.375

13.500

1/4

20

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

3.375

13.500

1/4

 

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα μπορεί αν συνεχίσει έτσι να τερματίσει άνετα στην πρώτη οκτάδα της χρονιάς. Μπορεί να την περάσουν Ιταλία, Γαλλία ή Ολλανδία, αλλά με τη σειρά της έχει κι αυτή χώρες που μπορεί να περάσει (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Αυστρία, Νορβηγία). Εξαρτάται, βέβαια, από το αν θα συνεχίσουν οι ομάδες μας να φέρνουν καλά αποτελέσματα και βαθμούς.

Όσο για το μέλλον στην κατάταξη της πενταετίας, αυτό προμηνύεται… λαμπρό! Διότι την επόμενη σεζόν φεύγει ο βραχνάς της καταστροφικής σεζόν 2022-23, όταν οι ομάδες μας είχαν μαζέψει μέσα στη χρονιά μόλις 2.125 βαθμούς! Φανταστείτε ότι φέτος μέχρι τώρα, που είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε ήδη υπερδιπλάσιους βαθμούς.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα ήδη κερδίζει θέσεις στην κατάταξη επειδή περνάει αυτή η πενιχρή σεζόν σε συγκομιδή. Στη βαθμολογία της… τετραετίας (δηλαδή αν προσθέσουμε μόνο τις σεζόν 23-24, 24-25, 25-26 και τη φετινή) η Ελλάδα είναι ήδη στην 8η θέση! Αναλυτικά:

Α/Α

ΧΩΡΑ

23/24

24/25

25/26

26/27

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΓΓΛΙΑ

17.375

29.464

28.680

5.277

80.796

2

ΙΣΠΑΝΙΑ

16.062

23.892

22.093

4.625

66.672

3

ΙΤΑΛΙΑ

21.000

21.875

19.000

4.357

66.232

4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19.357

18.421

21.785

4.857

64.420

5

ΓΑΛΛΙΑ

16.250

17.928

18.321

4.071

56.570

6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

11.000

16.250

20.500

5.500

53.250

7

ΒΕΛΓΙΟ

14.400

15.650

11.400

3.800

45.250

8

ΕΛΛΑΔΑ

11.400

12.687

14.200

4.600

42.887

9

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

10.000

15.250

9.979

3.833

39.062

10

ΤΟΥΡΚΙΑ

12.000

10.300

11.075

5.100

38.475

11

ΤΣΕΧΙΟΑ

13.500

10.550

11.025

3.300

38.375

12

ΠΟΛΩΝΙΑ

6.875

11.750

15.750

3.000

37.375

13

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

8.000

11.812

8.050

5.000

32.862

14

ΔΑΝΙΑ

8.500

7.656

12.500

4.000

32.406

15

ΚΥΠΡΟΣ

3.750

10.562

12.156

3.125

29.593

 

Όπως φαίνεται, αν η φετινή σεζόν είναι εξίσου καλή με τις τρεις προηγούμενες με πάνω από 10.000 βαθμούς, όχι μόνο θα ξεκινήσουμε από πολύ καλή θέση, αλλά πιθανότατα θα έχουμε και διαφορά ασφαλείας από τους «διώκτες» μας.

Για να πετύχουμε, βέβαια, τους 10.000 βαθμούς μας χρειάζονται άλλοι 54 βαθμοί (με 2 σε κάθε νίκη, 1 στην ισοπαλία και βαθμούς μπόνους που δίνονται ανάλογα με τις προκρίσεις). Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 27 σίγουροι αγώνες στη League Phase των τριών κυπέλλων και βάσιμες ελπίδες ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποί μας (ή και όλοι, γιατί όχι;) θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν και στις φάσεις πλέι-οφ και νοκ-άουτ, άρα να μαζέψουν πολύ περισσότερους πόντους.

Βαθμολογία UEFA: Για την ώρα 9οι και… προσεχώς καλύτερα! (stats)