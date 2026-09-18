Βαθμολογία UEFA: Για την ώρα 9οι και… προσεχώς καλύτερα! (stats)

Τι δείχνει η κατάταξη μόνο για την φετινή σεζόν 2026-27 και από πού θα ξεκινήσουμε του χρόνου;

Θα κατηγορηθούμε ότι ο τίτλος φλερτάρει με το clickbait; Λέει ψέματα, παραπλανεί συνειδητά και έχει στόχο να ανοίξει ο αναγνώστης-πελάτης το κείμενο; Υπάρχει κι αυτή η πιθανότητα. Αλλά τα στοιχεία είναι εδώ και δεν αμφισβητούνται.

Με τις νίκες που έκαναν οι τρεις από τους τέσσερις εκπρόσωπούς μας στη League Phase του Champions League και του Europa League, αλλά και την παλαιότερη συγκομιδή στις προκριματικές φάσεις, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση της UEFA. Όχι στη βαθμολογία της πενταετίας, όπου ορίζει την κατάταξη (εκεί βρισκόμαστε ακόμα στην 12η θέση με… ανοδική τάση), αλλά αν απομονώσει κανείς την φετινή συγκομιδή.

Η Ελλάδα έχει μαζέψει 4.600 πόντους ως τώρα. Δηλαδή 23.000 πόντους που διαιρούνται με τους πέντε εκπροσώπους που ξεκίνησαν και βγάζουν αυτό το πηλίκο.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ έχει μαζέψει 1.500 βαθμούς στα προκριματικά από τη νίκη και την ισοπαλία με την Λέφσκι Σόφιας, 2.000 βαθμούς από τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ Λιντς και 6.000 το μπόνους συμμετοχής της στη League Phase του Champions League. Σύνολο 9.500 βαθμοί.

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή με 4.500 βαθμούς, που προκύπτουν από τις τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στις τρεις προκριματικές φάσεις του Conference League (στα προκριματικά η νίκη δίνει 1.000 βαθμούς και η ισοπαλία 0.500).

Ο ΟΦΗ ακολουθεί με 4.000 βαθμούς, οι 2.000 από τη χθεσινή του νίκη επί της Χοφενχάιμ και αλλοι 2.000 από τις νίκες του μέσα-έξω επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει ως τώρα 2.500 βαθμούς, τους 2.000 από τη νίκη με τη Γιαγκελόνια και άλλους 0.500 από την ισοπαλία εντός έδρας με τη Ναϊμέγκεν.

Ο ΠΑΟΚ ΄κλεισε την πορεία του με άλλους 2.500 βαθμούς, που προκύπτουν από το ρεκόρ 2-1-3 που είχε στις προκριματικές φάσεις.

Η κατάταξη ως τώρα στην UEFA MONO για την περίοδο 2026-27 είναι η εξής:

Α/Α ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5.500 27.500 5/5 2 ΑΓΓΛΙΑ 5.277 47.500 9/9 3 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 5.125 20.500 1/4 4 ΤΟΥΡΚΙΑ 5.100 25.500 4/5 5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5.000 25.000 4/5 6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.857 34.000 7/7 7 ΑΥΣΤΡΙΑ 4.800 24.000 3/5 8 ΙΣΠΑΝΙΑ 4.625 37.000 8/8 9 ΕΛΛΑΔΑ 4.600 23.000 4/5 10 ΙΤΑΛΙΑ 4.357 30.500 7/7 11 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4.125 16.500 1/4 12 ΓΑΛΛΙΑ 4.071 28.500 7/7 13 ΔΑΝΙΑ 4.000 16.000 4/4 14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3.833 23.000 6/6 15 ΒΕΛΓΙΟ 3.800 19.000 5/5 16 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.750 15.000 2/4 17 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.625 14.500 1/4 18 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3.375 13.500 1/4 19 ΙΣΡΑΗΛ 3.375 13.500 1/4 20 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3.375 13.500 1/4

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα μπορεί αν συνεχίσει έτσι να τερματίσει άνετα στην πρώτη οκτάδα της χρονιάς. Μπορεί να την περάσουν Ιταλία, Γαλλία ή Ολλανδία, αλλά με τη σειρά της έχει κι αυτή χώρες που μπορεί να περάσει (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Αυστρία, Νορβηγία). Εξαρτάται, βέβαια, από το αν θα συνεχίσουν οι ομάδες μας να φέρνουν καλά αποτελέσματα και βαθμούς.

Όσο για το μέλλον στην κατάταξη της πενταετίας, αυτό προμηνύεται… λαμπρό! Διότι την επόμενη σεζόν φεύγει ο βραχνάς της καταστροφικής σεζόν 2022-23, όταν οι ομάδες μας είχαν μαζέψει μέσα στη χρονιά μόλις 2.125 βαθμούς! Φανταστείτε ότι φέτος μέχρι τώρα, που είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε ήδη υπερδιπλάσιους βαθμούς.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα ήδη κερδίζει θέσεις στην κατάταξη επειδή περνάει αυτή η πενιχρή σεζόν σε συγκομιδή. Στη βαθμολογία της… τετραετίας (δηλαδή αν προσθέσουμε μόνο τις σεζόν 23-24, 24-25, 25-26 και τη φετινή) η Ελλάδα είναι ήδη στην 8η θέση! Αναλυτικά:

Α/Α ΧΩΡΑ 23/24 24/25 25/26 26/27 ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΓΓΛΙΑ 17.375 29.464 28.680 5.277 80.796 2 ΙΣΠΑΝΙΑ 16.062 23.892 22.093 4.625 66.672 3 ΙΤΑΛΙΑ 21.000 21.875 19.000 4.357 66.232 4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19.357 18.421 21.785 4.857 64.420 5 ΓΑΛΛΙΑ 16.250 17.928 18.321 4.071 56.570 6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 11.000 16.250 20.500 5.500 53.250 7 ΒΕΛΓΙΟ 14.400 15.650 11.400 3.800 45.250 8 ΕΛΛΑΔΑ 11.400 12.687 14.200 4.600 42.887 9 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10.000 15.250 9.979 3.833 39.062 10 ΤΟΥΡΚΙΑ 12.000 10.300 11.075 5.100 38.475 11 ΤΣΕΧΙΟΑ 13.500 10.550 11.025 3.300 38.375 12 ΠΟΛΩΝΙΑ 6.875 11.750 15.750 3.000 37.375 13 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 8.000 11.812 8.050 5.000 32.862 14 ΔΑΝΙΑ 8.500 7.656 12.500 4.000 32.406 15 ΚΥΠΡΟΣ 3.750 10.562 12.156 3.125 29.593

Όπως φαίνεται, αν η φετινή σεζόν είναι εξίσου καλή με τις τρεις προηγούμενες με πάνω από 10.000 βαθμούς, όχι μόνο θα ξεκινήσουμε από πολύ καλή θέση, αλλά πιθανότατα θα έχουμε και διαφορά ασφαλείας από τους «διώκτες» μας.

Για να πετύχουμε, βέβαια, τους 10.000 βαθμούς μας χρειάζονται άλλοι 54 βαθμοί (με 2 σε κάθε νίκη, 1 στην ισοπαλία και βαθμούς μπόνους που δίνονται ανάλογα με τις προκρίσεις). Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 27 σίγουροι αγώνες στη League Phase των τριών κυπέλλων και βάσιμες ελπίδες ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποί μας (ή και όλοι, γιατί όχι;) θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν και στις φάσεις πλέι-οφ και νοκ-άουτ, άρα να μαζέψουν πολύ περισσότερους πόντους.