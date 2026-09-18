Ελλάδα – Φινλανδία, η μετάδοση του σπουδαίου αγώνα

Ο Μιντιάρχης, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες…

Η ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδώσει τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας βόλεϊ Ανδρών με τη Φινλανδία, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 17:00.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας και το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς η ελληνική ομάδα διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurovolley.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Νίκος Παγιωτέλης, μεταφέροντας τηλεοπτικά την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών σε έναν αγώνα που κρίνει την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η δημόσια τηλεόραση εντάσσει έτσι στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 Σπορ ένα ακόμη σημαντικό αθλητικό γεγονός με ελληνικό ενδιαφέρον, έχοντας την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα.

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