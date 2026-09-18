Η Ναϊμέγκεν μετράει πέντε ήττες με… 2-17 γκολ μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός κράτησε στη ζωή τη Ναϊμέγκεν καθώς όπως φαίνεται από τη συνέχεια του Champions League, αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς ούτε στο Europa.

Ως η μεγαλύτερη στιγμή της Ναϊμέγκεν φέτος καταγράφεται το γεγονός ότι απέκλεισε τον Ολυμπιακό από τα προκριματικά του Champions League, καθώς η συνέχεια ήταν καλή για την ομάδα.

Οι Ολλανδοί έκτοτε αποκλείστηκαν με δύο… τριάρες και συνολικό σκορ 6-1 από την Μπόντο Γκλιμτ και βρέθηκαν στη League Phase του Europa League, ενώ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, γνώρισε βαριά ήττα με 5-0 από τη Γιουβέντους.

Όμως η πορεία της και στην Eredivisie δεν είναι καλή έως τώρα. Μετά από έξι αγωνιστικές, μετρά μόλις δύο νίκες, επί των δύο ουραγών της βαθμολογίας Βίλεμ και Τσβόλε, μια ισοπαλία και τρεις ήττες. Εκτός από την ήττα από την Τέλσταρ με 2-1, στο ματς ανάμεσα σε αυτά με τον Ολυμπιακό, έχει χάσει από τη Φέγενορντ (3-1) και την Καμπούρ (3-0).

Η Ναϊμέγκεν βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, έχοντας χάσει έδαφος στη μάχη για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.