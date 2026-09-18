Μάνταλος: «Τιμή μου να ακούω το όνομά μου απ’ την εξέδρα» (vid)

Πρωταγωνιστής της ευρείας νίκης της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού ήταν ο Πέτρος Μάνταλος, γνωρίζοντας την αποθέωση.

O Πέτρος Μάνταλος αναδείχθηκε TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό (8-1), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O αρχηγός της ομάδας μας πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ (!) μέσα σε ένα 45λεπτό και γνώρισε την αποθέωση στην ALLWYN Arena, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Πέτρος Μάνταλος μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV για την πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας συνολικά και για τα συναισθήματα που του γέννησε η αναγνώριση από τους οπαδούς, όμως παράλληλα επεσήμανε ότι ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα επισκίασε όλα τα υπόλοιπα.