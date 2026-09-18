Τσάπρας, Κάτρης και Κοντούρης μαντεύουν τα στατιστικά τους στο FC 27 (vid)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας, Γιώργος Κάτρης και Σωτήρης Κοντούρης πρωταγωνίστησαν σε ένα απολαυστικό βίντεο όπου προσπαθούν να μαντέψουν τα στατιστικά τους στο FC 27.

Οι τρεις άσοι του Παναθηναϊκού πρωταγωνίστησαν στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΠΑΕ, στο οποίο προσπαθούν να μαντέψουν το rating που έχουν στο FC 27.

Η συζήτησή τους είχε αρκετό γέλιο, με τον Κάτρη να δίνει... ρέστα με τις ατάκες του και τον Τσάπρα να είναι αυτός που είχε τελικά την καλύτερη κάρτα overall.

Στο τέλος μάλιστα ο νεαρός στόπερ... διαμαρτυρήθηκε για την διαφορά στην ταχύτητα που είχε από τους δύο συμπαίκτες του, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα είναι ο πιο γρήγορος της τριάδας.

Δείτε το βίντεο: