Ο Μπαπέ θέλει στη Ρεάλ Κριστιάνο, Ζιντάν και Ρονάλντο...

Ο Μπαπέ σε δηλώσεις που έκανε στην ισπανική εφημερίδα «AS» τόνισε ότι οι ιδανικές μεταγραφές για την Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Κριστιάνο, ο Ζιντάν και ο... Ρονάλντο.

Η μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024 «τάραξε τα νερά» στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Έκτοτε οι Μαδριλένοι έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές, ωστόσο η κατάκτηση τροπαίων σε σχέση με το έμψυχο δυναμικό της ισπανικής ομάδας, είναι αντιστρόφως ανάλογη.

Ερωτηθείς από την ισπανική εφημερίδα «AS» για την ιδανική μεταγραφή, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, έδωσε μία μάλλον απροσδόκητη απάντηση:

«Ο Κριστιάνο, ο Ζιντάν, Ρονάλντο... Εάν μπορούσαν να επιστρέψουν. Ο Κριστιάνο θα επέστρεφε. Ο Ζιντάν παίζει λίγο μερικές φορές. Και ο Ρονάλντο... Η ποιότητα δεν ξεθωριάζει ποτέ. Είναι θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνέβαλαν πολύ και συνεχίζουν να δημιουργούν πολύ ενθουσιασμό στους οπαδούς της ομάδας».