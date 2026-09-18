Λίβερπουλ: Δεν πέφτουν οι απαιτήσεις της Μπόρνμουθ για τον Ραγιάν

Η Μπόρνμουθ δεν δείχνει διατεθειμένη να βάλει «νερό στο κρασί της» για την παραχώρηση του Ραγιάν στη Λίβερπουλ, ζητώντας να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης των 150 εκατ. ευρώ από τους «ρεντς» για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου δεξιού εξτρέμ.

Εξελίξεις στο θέμα του Βραζιλιάνου δεξιού εξτρέμ της Μπόρνμουθ, Ραγιάν, καθώς τα «κεράσια» δεν πρόκειται να ρίξουν τις απαιτήσεις τους για την παραχώρηση του 20χρονου στη Λίβερπουλ.

Οι «ρεντς» θα πρέπει να καταβάλουν ολόκληρη τη ρήτρα αποδέσμευσης των 150 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τον Ραγιάν από την Μπόρνμουθ και αυτό ισχύει παρά τη σχέση που έχει ο προπονητής Αντόνι Ιραόλα με τον μέσο, από την εποχή που ο ίδιος ήταν προπονητής των «κερασιών».

Η διοίκηση των Άγγλων έχει ορίσει την τιμή και θα επιμείνει στις απαιτήσεις της για τον Βραζιλιάνο που απέκτησε τον περασμένο Ιανουάριο από τη Βάσκο ντα Γκάμα έναντι 28,5 εκατ. ευρώ.