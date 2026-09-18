ΑΕΚ: Ερτέλ και επίσημα στα κιτρινόμαυρα

Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα είναι ο Τομά Ερτέλ, με τον Γάλλο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο για έναν χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Τομά Ερτέλ (Thomas Heurtel).

Ο Γάλλος γκαρντ, με πολυετή παρουσία στα κορυφαία ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και στη EuroLeague, εντάσσεται στο δυναμικό της «Βασίλισσας».

Ο Ερτέλ υπέγραψε σήμερα (18/09) μονοετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2027.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ερτέλ γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1989 στο Μπεζιέ της Γαλλίας, έχει ύψος 1,89 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Πο-Ορτέζ, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2009. Τη σεζόν 2008-09 αναδείχθηκε Rising Star του γαλλικού Πρωταθλήματος.

Το 2009 μετακόμισε στη Στρασμπούρ, ενώ το 2010 πήρε μεταγραφή για την ισπανική Αλικάντε. Εκεί παρέμεινε έως το 2011, όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπασκόνια.

Με τη Μπασκόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και αγωνίστηκε έως τον Δεκέμβριο του 2014, όταν και μεταγράφηκε στην Αναντολού Εφές.

Στην τουρκική ομάδα παρέμεινε έως το 2017, κατακτώντας το Κύπελλο Τουρκίας το 2015, ενώ αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Τις σεζόν 2014-15 και 2015-16 ήταν ο κορυφαίος πασέρ της EuroLeague, με 6,4 και 7,9 ασίστ κατά μέσο όρο αντίστοιχα.

Το καλοκαίρι του 2017 υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα κατέκτησε δύο συνεχόμενα Copa del Rey, το 2018 και το 2019, ενώ αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης και στις δύο κατακτήσεις.

Το 2021 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της ASVEL, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γαλλίας.

Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ισπανίας.

Ακολούθησε η παρουσία του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου αγωνίστηκε από το 2022 έως το 2024.

Το 2024 αγωνίστηκε στην Κίνα με τους Shenzhen Leopards, ενώ το 2025 επέστρεψε στην Ισπανία, φορώντας τη φανέλα της Coruña.

Στα μέσα της περσινής αγωνιστικής περιόδου επέστρεψε στην ASVEL. Συνολικά στην καριέρα του, σε 253 αγώνες της EuroLeague έχει καταγράψει 9,6 πόντους και 5,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σε επίπεδο Εθνικής Γαλλίας, ο Ερτέλ έχει καταγράψει 99 συμμετοχές και 748 πόντους.

Με τους «Τρικολόρ» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2013, το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, καθώς και το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2022.

Τομά, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!

