Πρώτη λίστα για Τσάβι με Ρούμπεν φαν Μπόμελ και νέες παρουσίες στην Ολλανδία

Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Ολλανδίας ενόψει του Nations League, έχοντας για πρώτη φορά στον τιμόνι τον Τσάβι.

Ο Τσάβι Ερνάντεθ έκανε την Παρασκευή το πρώτο του βήμα στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας, ανακοινώνοντας την αποστολή για τα τέσσερα παιχνίδια του Nations League.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την ομάδα μετά την αποχώρηση του Ρόναλντ Κούμαν και προχώρησε από την πρώτη κιόλας επιλογή του σε ορισμένες αλλαγές. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκεται ο 22χρονος Ρούμπεν φαν Μπόμελ, γιος του Μαρκ φαν Μπόμελ, αλλά και ο μέσος της Φέγενορντ, Τζιβάι Ζεχιέλ.

Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ επιστρέφει στην εθνική μετά την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στις επιλογές του Τσάβι βρίσκονται επίσης ο Κουίντεν Τίμπερ, ο Τιτζάνι Ρέιντερς, που το καλοκαίρι μετακόμισε στην Αλ Καντσίγια, και ο Νόα Λανγκ.

Από την πρώτη λίστα του Τσάβι ξεχωρίζει η απουσία του Μέμφις Ντεπάι. Ο έμπειρος επιθετικός δεν βρίσκεται στις επιλογές του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, όπως και ο Βουτ Βέγκχορστ.

Η Ολλανδία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν δύο αναμετρήσεις με τη Σερβία, στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα.

Η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες: Μάρκο Φλέκεν, Ρόμπιν Ρόεφς, Μπαρτ Φερμπρούγκεν

Αμυντικοί: Νέιθαν Ακέ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ντένζελ Ντάμφρις, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, Λουτσάρελ Χερτρούιντα, Γιόρελ Χάτο, Γιαν Πολ φαν Χέκε, Κουίντεν Τίμπερ, Μίκι φαν ντε Φεν

Μέσοι: Ράιαν Χράφενμπερχ, Τέουν Κόπμαϊνερς, Τιτζάνι Ρέιντερς, Κεν Τέιλορ, Γιουριέν Τίμπερ, Γιόι Φέρμαν, Τζιβάι Ζεχιέλ

Επιθετικοί: Ρούμπεν φαν Μπόμελ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, Κόντι Χάκπο, Τζάστιν Κλάιφερτ, Νόα Λανγκ, Ντόνιελ Μάλεν, Τσάρλι Σάμερβιλ