Ισπανία: Οι κλήσεις του Ντε Λα Φουέντε ενόψει Nations League

Αυτή είναι η αποστολή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας ενόψει του Nations League, με τις επιλογές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να γίνονται γνωστές την Παρασκευή (18/9).

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/9) την πρώτη αποστολή της Ισπανίας μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο τεχνικός της «Φούρια Ρόχα» κράτησε σχεδόν ανέπαφο τον κορμό που έφτασε στην κορυφή του κόσμου, ενώ παράλληλα έδωσε χώρο σε νέα πρόσωπα.

Η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ντε λα Φουέντε βρέθηκε στην ισπανική Θέουτα, όπου γύρισε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ένα βίντεο για την παρουσίαση της 26άδας. Η επιλογή της πόλης είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Θέουτα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης στις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου.

Στην αποστολή βρίσκονται 22 από τους παίκτες που πανηγύρισαν το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της Ισπανίας. Από την ομάδα απουσιάζουν ο Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την εθνική, και ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Γκαρθία, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί γόνατο.

Ο Ντε λα Φουέντε κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα τον τερματοφύλακα της Ίντερ, Ζοσέπ Μαρτίνεθ, και τον επιθετικό της Εσπανιόλ, Ρομπέρτο Φερνάντεθ.

Παράλληλα, στην αποστολή επιστρέφουν δύο παίκτες που δεν συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Ο Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελόνα έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ντιν Χάουσεν δεν βρέθηκε στην τελική επιλογή μετά από μια δύσκολη ολοκλήρωση της σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ισπανία ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο της τεστ. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, ενώ στη συνέχεια θα παίξει δύο φορές με την Κροατία, στη Σεβίλλη και το Σπλιτ, πριν από την αναμέτρηση με την Τσεχία.

Η αποστολή της Ισπανίας:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια, Ζοσέπ Μαρτίνεθ

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο, Μαρκ Κουκουρέγια, Ντιν Χάουσεν, Αλεχάντρο Γκριμάλντο, Πάου Κουμπαρσί, Μαρκ Πουμπίλ, Έρικ Γκαρθία, Εμερίκ Λαπόρτ

Μέσοι: Ρόδρι, Μαρτίν Θουμπιμέντι, Μικέλ Μερίνο, Φερμίν Λόπεθ, Πέδρι, Άλεξ Μπαένα, Φαμπιάν Ρουίθ

Επιθετικοί: Γερεμί Πίνο, Βίκτορ Μουνιόθ, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ, Φεράν Τόρες, Ρομπέρτο Φερνάντεθ, Νίκο Γουίλιαμς