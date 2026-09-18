Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Κανάλι: Δείτε τον αγώνα σε Live Streaming*

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup το απόγευμα της Παρασκευής (18/09) στις 17:00.

Euroleague Super Cup το απόγευμα της Παρασκευής (18/09) στις 17:00.

Εσείς παρακάτω μπορείτε να δείτε μέσω live streaming* τον αγώνα Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ.

Που θα δω το Ολυμπιακός Εναντίον Φενέρμπαχτσε και τι ώρα;

Το ματς του πρώτου ημιτελικού για το Euroleague Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (18/09) στην «Etihad Arena» και το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 17:00.

Δείτε σε live streaming* το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε!

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