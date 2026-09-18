Η επιστροφή του Όσμαν στο "Telekom Center" με τα «ασπρόμαυρα» του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν επέστρεψε ως... αντίπαλος στο "T-Center" για πρώτη φορά.

Ο Τούρκος σμολ φόργουορντ γύρισε για πρώτη φορά στην έδρα του «τριφυλλιού» ως αντίπαλος.

Για την ακρίβεια, λίγο πριν από την έναρξη του πρώτου ματς του 8ου «Παύλου Γιαννακόπουλος», ο Όσμαν βγήκε με την υπόλοιπη δωδεκάδα του κόουτς Τρινκιέρι και ξεκίνησε την προετοιμασία του, ενόψει του αγώνα με την Παρτιζάν.

Μάλιστα, ο ποιοτικός φόργουορντ χειροκροτήθηκε «ζεστά» από το κοινό στο "T-Center" κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των δύο ομάδων. Το ίδιο συνέβη βέβαια και με τον Νικ Καλάθη.

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