ΠΑΟΚ - Παρτιζάν: Ο Καλάθης τα είπε με την πρώην ομάδα του και η «ερυθρόλευκη» συνάντηση (pics)

Λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτιζάν, το κλίμα είναι ιδιαίτερα θερμό μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Ούτως ή άλλως ΠΑΟΚ και Παρτιζάν διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, ενώ το κοινό σημείο αναφοράς τους σήμερα είναι ο Νικ Καλάθης. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με επιτυχία στην Παρτιζάν, όπου άφησε μόνο φίλους πριν πάρει τη μεταγραφή στον Δικέφαλο του Βορρά.

Περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ ο Καλάθης συνομίλησε σε πολύ θερμό κλίμα με τους ανθρώπους της σερβικής ομάδας, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και με αρκετά… πειράγματα.

Σε άλλο ενσταντανέ, οι δύο πρώην «ερυθρόλευκοι» από τη σεζόν 2024-25, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Λούκα Βιλντόζα είχαν την ευκαιρία να τα πουν για λίγο και να θυμηθούν τα παλιά, πριν μπουν στο παρκέ ως αντίπαλoι.