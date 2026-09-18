Αϊτόρ – Κανελλόπουλος: Από την επιστροφή στην Ελλάδα, στις… μπαλωθιές της Ευρώπης!

Με διαφορά λίγων μηνών επέστρεψαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπέγραψαν με τις δικά τους γκολ το 2-0 του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, επιβεβαιώνοντας πως στα χέρια του Χρήστου Κόντη έχουν βρει ρόλο, εμπιστοσύνη και το κατάλληλο περιβάλλον για να λάμψουν. Το SDNA κάνει (διπλό) focus και εξηγεί το πώς και το γιατί.

Ο ΟΦΗ «ξάπλωσε» τη Χόφενχαϊμ με 2-0 στο Παγκρήτιο και στην πρώτη ιστορική βραδιά του στη League Phase του Europa League, οι υπογραφές μπήκαν από δύο ποδοσφαιριστές των οποίων οι διαδρομές συναντήθηκαν ξανά στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο.

Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και Γιώργος Κανελλόπουλος.

Ο πρώτος άνοιξε τον δρόμο στο 30', ολοκληρώνοντας ιδανικά την αντεπίθεση που ξεκίνησε από το βαθύ βολέ του Χριστογεώργου και πέρασε από τα πόδια του Κόντρο.

Ο δεύτερος μπήκε από τον πάγκο στο 69' και στο 84' σηκώθηκε ψηλότερα απ' όλους στην εκτέλεση κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες, για να βάλει το θαυμαστικό σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του ΟΦΗ.

Δύο γκολ, δύο διαφορετικές ιστορίες και ένα κοινό σημείο: η επιστροφή στην Ελλάδα, αποδεικνύεται μέχρι στιγμής μία επιλογή που τους δικαιώνει.

Ο Αϊτόρ ξαναβρίσκει

τον εαυτό του στην Ελλάδα

Ο Αϊτόρ ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα. Το έζησε για τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Γνώρισε μεγάλες βραδιές, έφτασε σε εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης, αλλά πέρασε και από τη μεγάλη δοκιμασία του σοβαρού τραυματισμού του.

Μετά την αποχώρησή του από τους «πράσινους» το 2024, η διαδρομή του τον έβγαλε εκτός Ελλάδας και την περασμένη περίοδο μέχρι τη Βραζιλία και τη Βιτόρια.

Εκεί μέτρησε 17 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, πριν ο ΟΦΗ του ανοίξει τον δρόμο της επιστροφής, αποκτώντας τον στα τέλη Ιουλίου με διετές συμβόλαιο.

Στην Κρήτη βρήκε κάτι που χρειαζόταν.

Ο Χρήστος Κόντης τού έχει δώσει χώρο και εμπιστοσύνη, χωρίς παράλληλα να τον αντιμετωπίζει ως ποδοσφαιριστή που πρέπει να παίζει επειδή απλώς κουβαλά ένα σημαντικό όνομα. Τον εντάσσει σε μία μεσοεπιθετική γραμμή με πολλές εναλλαγές και απαιτήσεις στην τακτική λειτουργία.

Κόντρα στη Χόφενχαϊμ τον έριξε από την αρχή στη μάχη. Και ο Αϊτόρ τον δικαίωσε με τον καλύτερο τρόπο.

Το γκολ του δεν είχε μόνο ιστορική σημασία. Ήταν και μια εικόνα από τον 30χρονο ποδοσφαιριστή που θυμούνται καλά όσοι τον παρακολουθούσαν στα καλύτερά του χρόνια στην Ελλάδα: σωστή κίνηση, διάβασμα της φάσης και εκτέλεση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Δεν χρειάζεται ακόμα να μιλήσει κανείς για την «καλύτερη έκδοση» του Ισπανού. Είναι πολύ νωρίς. Υπάρχουν όμως σημάδια ότι στο Ηράκλειο έχει βρει ξανά ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής.

Ο «αθόρυβος» Κανελλόπουλος

Η περίπτωση του Κανελλόπουλου είναι διαφορετική.

Ο 26χρονος χαφ επέστρεψε στην Ελλάδα τον περασμένο Ιανουάριο έπειτα από μία γεμάτη τριετία στην Ελσίνκι.

Στη Φινλανδία έπαιξε 109 παιχνίδια, είχε τρία γκολ και 11 ασίστ, κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και League Cup και, το σημαντικότερο, μάζεψε ευρωπαϊκές παραστάσεις: 16 συμμετοχές σε προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA και άλλες 12 σε ομίλους Conference League. Ο ΟΦΗ τον απέκτησε με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Στην κρητική ομάδα χρειάστηκε χρόνο, είχε σκαμπανεβάσματα και έπρεπε να κερδίσει τον χώρο του. Το τελευταίο διάστημα η εικόνα του έχει βελτιωθεί και ο Κόντης βρίσκει στο πρόσωπό του μία λύση που μπορεί να του δώσει ενέργεια, τρεξίματα και ισορροπία στη μεσαία γραμμή.

Το ματς με τη Χόφενχαϊμ είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο τον διαχειρίζεται ο προπονητής του ΟΦΗ.

Δεν ξεκίνησε. Μπήκε αντί του Μπουχαλάκη, περίπου είκοσι λεπτά πριν από το τέλος, όταν οι Γερμανοί είχαν ανεβάσει την πίεσή τους και ο ΟΦΗ χρειαζόταν φρέσκα πόδια, ένταση και καθαρό μυαλό στον άξονα.

Και τελικά ο Κανελλόπουλος δεν βοήθησε απλώς να κρατηθεί το 1-0. Πήγε και… παραπάνω.

Στο 84' βγήκε στον αέρα σαν σέντερ φορ και με κεφαλιά έκανε το 2-0. Στην πρώτη του συμμετοχή στη League Phase του φετινού Europa League χρειάστηκε μόλις 21 λεπτά για να σκοράρει.

Ο Κόντης και οι διαφορετικοί ρόλοι

Αϊτόρ και Κανελλόπουλος αποτελούν παράλληλα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της λογικής με την οποία ο Κόντης έχει χτίσει τον φετινό ΟΦΗ.

Δεν αναζητά μόνο έντεκα βασικούς.

Θέλει επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικά παιχνίδια ή διαφορετικές φάσεις του ίδιου αγώνα.

Ο ίδιος έχει σταθεί δημόσια στην ομοιογένεια του συνόλου, στις μεσοεπιθετικές εναλλαγές και στην προσπάθεια να δημιουργήσει μία ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια.

Ο Αϊτόρ προσφέρει την προσωπική ενέργεια, την κίνηση από τα άκρα προς τα μέσα, την εμπειρία και την ικανότητα να αποφασίζει μια φάση στο τελευταίο τρίτο.

Ο Κανελλόπουλος είναι περισσότερο ο παίκτης της δουλειάς. Μπορεί να μπει στον άξονα, να δώσει μέτρα, ενέργεια και ένταση, χωρίς να χρειάζεται η ομάδα να παίξει απαραίτητα πάνω του.

Και απέναντι στη Χόφενχαϊμ η διαχείριση του Κόντη δικαιώθηκε απόλυτα: ο ένας ξεκίνησε και άνοιξε το σκορ, ο άλλος ήρθε από τον πάγκο και το έκλεισε.

Δύο επιστροφές που έχουν ακόμα δρόμο

Το σημαντικότερο για τον ΟΦΗ είναι πως δεν πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής τους και γύρισαν στην Ελλάδα απλώς για να κλείσουν τον κύκλο.

Ο Αϊτόρ είναι 30 ετών και ο Κανελλόπουλος 26. Ο δεύτερος ειδικά επέστρεψε έχοντας προηγουμένως χτίσει ένα γεμάτο βιογραφικό στη Φινλανδία και με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις στις αποσκευές του.

Η συνέχεια ασφαλώς θα δείξει μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.

Για τον Αϊτόρ, το στοίχημα είναι η διάρκεια και η επιστροφή σε επίπεδα που θα θυμίζουν όλο και περισσότερο τον παίκτη που κάποτε έκανε τη διαφορά στη Super League.

Για τον Κανελλόπουλο, η πρόκληση είναι διαφορετική: να μετατρέψει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή του σε σταθερό ρόλο και να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο μέσα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό άξονα.

Το βράδυ της Χόφενχαϊμ, τους ένωσε με έναν τρόπο που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Ο ένας άναψε τη φωτιά και ο άλλος έριξε την τελευταία… μπαλωθιά.

Και ο ΟΦΗ βλέπει δύο ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκουν ξανά πράγματα από τον εαυτό τους καιταυτόχρονα, να προσθέτουν ποιότητα και διαφορετικές πινελιές σε μία ομάδα που φέτος δεν αρκείται απλώς στο να βρίσκεται στην Ευρώπη.

Θέλει να αφήσει (και) το σημάδι της.