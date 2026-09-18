Φιλική νίκη του Περιστερίου Betsson επί της Καρδίτσας

Το Περιστέρι Betsson επικράτησε (81-71) της Καρδίτσας την Παρασκευή (18/9) σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε «κεκλεισμένων των θυρών» στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του και δοκίμασε σχήματα και συστήματα σε άμυνα και επίθεση. Οι «κυανοκίτρινοι» με καλή άμυνα είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το Σάββατο (19/9, 17:00) το Περιστέρι Betsson τιμά τη μνήμη του σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου Νίκου Φάσουρα και υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ρουμανίας Κλουζ Ναπόκα με δωρεάν είσοδο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πολάτογλου, Παπαδόπουλος, Κουτιβής.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-14, 41-37, 66-49, 81-71.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 20 (4 τριπ.), Φιντς 8 (2 τριπ.), Πετράκης 4, Πέιν 6, Ιτούνας 7 (2 τριπ.), Ασωνίτης, Γκιουζέλης 6 (1 τριπ.), Χατζηδάκης 4, Καματερός 2, Παπαδάκης 5 (1 τριπ.), Κάριους 7 (1 τριπ.), Άντερσον 12 (1 τριπ.), Θωμάκος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 6, Τέρνερ 16, Σμιθ 5, Μακ Ρέϊ 11, Γκίκας 1, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 15, Μπιλάλης 5 (1 τριπ.), Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρούμογλου 5 (1 τριπ.), Οκόρο 2.