Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Θερμή αγκαλιά Παρθενόπουλου - Όσμαν πριν το ΠΑΟΚ - Παρτιζάν (vid) 18-09-2026 17:52 SDNA Newsroom Μπάσκετ Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Partizan ΠΡΟΣΩΠΑ Τζέντι Όσμαν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Βασίλης Παρθενόπουλος και Τσέντι Όσμαν είχαν θερμή αγκαλιά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Δείτε το σχετικό βίντεο: Αλλάζουν οι ισορροπίες στον Βόρειο Τομέα: Το πρόσωπο που φέρνει τα πάνω κάτω στη ΝΔ instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, άθλος: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που ζορίζει και τον Μπαμπινιώτη; menshouse.gr Το οφείλεις στον εαυτό σου: Την ταινία-ορόσημο που μόλις ανέβασε το Netflix δεν πρέπει να την προσπεράσεις menshouse.gr Αυτοπροτάθηκε αλλά απορρίφθηκε: Το διάσημο πρόσωπο που έκοψε ο Σαμαράς instanews.gr Εκατομμύρια στα πόδια Έλληνα που παίζει στην Πολωνία! menshouse.gr Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με τον Καλάμπρια menshouse.gr Θερμή αγκαλιά Παρθενόπουλου - Όσμαν πριν το ΠΑΟΚ - Παρτιζάν (vid) SHARE