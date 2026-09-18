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Θερμή αγκαλιά Παρθενόπουλου - Όσμαν πριν το ΠΑΟΚ - Παρτιζάν (vid)

Μπάσκετ
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Βασίλης Παρθενόπουλος και Τσέντι Όσμαν είχαν θερμή αγκαλιά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Θερμή αγκαλιά Παρθενόπουλου - Όσμαν πριν το ΠΑΟΚ - Παρτιζάν (vid)