Χαραλαμπίδης: «Στόχος του Παναθηναϊκού ο πρωταθλητισμός, έτοιμοι για την πρεμιέρα»

Το μήνυμα του πριν την πρεμιέρα με τον Πύργο έστειλε ο τεχνικός του «τριφυλλιού»

Με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πύργο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής γυναικών. Οι «πράσινες» του Γιάννη Χαραλαμπίδης θα δώσουν τον πρώτο του αγώνα αύριο στις. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό γήπεδο Βάρης «Κώστας Μπαγλατζής».

Παράλληλα δεν αργούν και τα πρώτα ντέρμπι στην σεζόν. Το «τριφύλλι» θα κοντραριστεί στη Θεσσαλονίκη με τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ την έβδομη αγωνιστική και την αμέσως επόμενη θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Πριν μερικές μέρες, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 0-7 της Χαλκίδας στο τελευταίο του φιλικό τεστ.

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Πύργος 1968

2η αγωνιστική: Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός

3η αγωνιστική: Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΟ ΡΕΑ

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή

10η αγωνιστική: Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Δείτε παρακάτω της δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού: