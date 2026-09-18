Ερτέλ: «Ήθελα να πάω στην ΑΕΚ από όταν έχασε στον τελικό του BCL»

Ο Τομά Ερτέλ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, τονίζοντας πως ήθελε να ενταχθεί στην Ένωση μετά τον χαμένο τελικό του BCL.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερα, ότι ο καλλιτέχνης αυτός «είναι» ένας από τους αγαπημένους του ατζέντη μου. Όταν έμαθα τι έγινε, ο ατζέντης μου με πληροφόρησε σχετικά με την ιστορία της ζωής του τραγουδιστή. Κατάλαβα, ότι ο Μαζωνάκης ήταν διαφορετικός, πολύ ευαίσθητος και με μεγάλη καρδιά. Ότι βοηθούσε κόσμο, αλλά πάντα διακριτικά. Μου είπε επίσης ο ατζέντης μου, ότι όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη και συντετριμμένη από το χαμό του. Μετά απ’ όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι έβαλα ν’ ακούσω τραγούδια του και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Η φωνή του «είναι» μοναδική…»

Για την μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Σε ό,τι αφορά στη μεταγραφή μου στην ΑΕΚ, θα σας αποκαλύψω κάτι… Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να παίξω στην ΑΕΚ ήταν την ώρα, που παρακολουθούσα τον Τελικό του BCL, τον περασμένο Μάιο. Και ειδικά, από τη στιγμή, που είδα τον τρόπο, που έχασε η ΑΕΚ τον τίτλο! Από την αρχή του Καλοκαιριού αναζητούσα μία νέα πρόκληση, με έναν καλό ρόλο σε μία ομάδα με ιστορία, με υψηλούς στόχους και ισχυρή βάση οπαδών. Ήθελα, επίσης, να ζήσω σε μία πόλη όπου θα είναι χαρούμενη η οικογένειά μου. Η οικογένεια είναι τα πάντα για εμένα και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ΑΕΚ και η Αθήνα τα συνδυάζουν όλα αυτά. Κάπως έτσι φτάσαμε εδώ…».

Για το BCL: «Θα πω μόνο, ότι θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πραγματοποιήσει μία σεζόν, που θα μείνει αξέχαστη. Να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή. Να χαρίσουμε ξεχωριστές στιγμές στους φιλάθλους. Η αγάπη μου για το παιχνίδι παραμένει πολύ δυνατή και βαθιά μέσα μου. Σίγουρα θα είναι υπέροχο να επιστρέψουμε στο Φάιναλ Φορ του BCL και να κατακτήσουμε τον τίτλο. Δεν είναι εύκολο όμως. Πρέπει να προχωράμε ημέρα με την ημέρα, να βρούμε χημεία και να δημιουργήσουμε μία οικογενειακή ατμόσφαιρα στ’ αποδυτήρια».

Για το ελληνικό πρωτάθλημα: «Ανυπομονώ ν’ αγωνιστώ στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν μόνο οι ομάδες της Ευρωλίγκας εκεί. Υπάρχουν και άλλες πολύ δυνατές ομάδες, με υψηλές προσδοκίες και στόχους, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες επικίνδυνες και αξιόλογες ομάδες. Ο «Νούμερο Ένα» στόχος μου είναι να παίζω το παιχνίδι, που αγαπώ και ν’ αποδείξω, ότι μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος που θα βοηθήσει την ΑΕΚ να γράψει ξανά ιστορία και, παράλληλα, ν’ αποτελέσω κι εγώ μέρος αυτής της ιστορίας».

Για την επικοινωνία του με τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Ήταν εύκολο να πω το «ναι» στην ΑΕΚ. Όμως, και η συνομιλία μου με τον Κόουτς ήταν καταλυτική. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και ήμασταν και οι δύο άνετοι και ειλικρινείς. Η συζήτηση κύλησε πολύ φυσικά και πιστεύω, ότι αυτό που άρεσε στον Κόουτς ήταν το πόσο κίνητρο έχω. Αυτή τη στιγμή έχω πάρα… πάρα… πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, για πάρα πολλούς λόγους».