Άρης: Τα δεδομένα και τα ερωτηματικά της ενδεκάδας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου "κλειδώνει" στην ενδεκάδα της αναμέτρησης απέναντι στον Ηρακλή

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης και Ηρακλής δίνουν την δική τους μάχη για το τρίποντο, με τους κιτρινόμαυρους να θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί, μετά από διαδοχικές ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πριν από την διακοπή.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει δει όσα ήθελε τις περασμένες μέρες και θα προχωρήσει σε αλλαγές, συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι, απέναντι στη Μαρκό.

Ο Βέλιο δύσκολα θα βγει κάτω από τα δοκάρια για τους γηπεδούχους, με τετράδα μπροστά του από Φαντικά - Φαμπιάνο - Σούταλο - Ρίτσαρντς

Μπροστά τους Ράσιτς - Μπασίρου δεν πρόκειται να αλλάξουν στα χαφ, ενώ στο "10", πίσω από τον φορ, πολλές πιθανότητες έχουν τόσο ο Μανού Γκαρθία, όσο και ο Κουαμέ.

Στην τριπλέτα της επίθεσης Γιαννιώτας - Γκαρέ και Καντεβέρε έχουν το προβάδισμα, όμως, πλέον, στην εξίσωση μπαίνουν με υψηλές πιθανότητες και οι Μορόν - Μιρ.