Με 11 παίκτες κόντρα στην Μπουργκ ο Παναθηναϊκός

Με 11 παίκτες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στην Μπουργκ για το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με πολλές απουσίες κι απέναντι στη γαλλική ομάδα θα παραταχθεί το «τριφύλλι» στο δεύτερο ματς του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουσταφά Φαλ και Δημήτρη Μωραΐτη, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμό.

Αναλυτικά:

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας

Μπουργκ (Φοτού): Τζόρνταν, Μουλάρ, Νέλσον, Σάμουελ, Λαμπάνκα, Ουόκερ, Γκαντό, Σόλιμαν, Σέντρικ, Γούντμπερι, Σελεμπάνγκε, Μονέ