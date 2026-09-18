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Ο Λεσόρ έκανε... ντου αγάπης στον Όσμαν! (vid)

Μπάσκετ
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Ο Ματίας Λεσόρ έκανε... ντου αγάπης στον Τζέντι Όσμαν, μόλις τον είδε στα αποδυτήρια του "Telekom Center".

Δείτε το απολαυστικό βίντεο εδώ:

 

Ο Λεσόρ έκανε... ντου αγάπης στον Όσμαν! (vid)