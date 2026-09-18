Είναι γεγονός: Ο Ζοτς μπήκε και πάλι στο «Τ-Center» ως προπονητής του Παναθηναϊκού! (vids)

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μπαίνει και πάλι στο «T-Center» ως προπονητής του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια!

Ιστορική στιγμή για το «τριφύλλι», με τον Ζοτς να κάνει και πάλι την εμφάνισή του στο «T-Center» ως τεχνικός των «πράσινων» και να πέφτουν τα τσιμέντα!

Το «T-Center» σηκώθηκε στο πόδι και επικράτησε χαμός, με τον Ομπράντοβιτς και τον κόσμο να γράφουν ακόμα μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν μοναδικές, με τον Ζοτς να πατάει και πάλι το glass floor του «T-Center» ως προπονητής του «τριφυλλιού» στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τον κόσμο να βιώνει τρομερές σκηνές!