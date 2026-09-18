Ο Άρης έδωσε ακόμα ένα πολύ δυνατό τεστ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, χάνοντας αυτή τη φορά στο Βελιγράδι με 91-87, παλεύοντας ως το τέλος για τη νίκη σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο τουρνουά της Κύπρου, όπου ο Άρης είχε κερδίσει με 24 πόντους διαφορά τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα έπαιξε ξανά με τη σερβική ομάδα στην έδρα της. Ο Άρης παρουσίασε ξανά καλό πρόσωπο, πάλεψε και άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων απέναντι μάλιστα και σε μια κακή διαιτησία. Γύρισε από το -10, ανέτρεψε την κατάσταση και έχασε στις λεπτομέρειες τη νίκη.

Ο Άρης, που έπαιξε χωρίς τους Θανάση Αντετοκούνμπο και Άνταμ Μοκόκα, είχε πρώτο σκόρερ τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς με 16 πόντους (3/7τρ.) και ακολούθησαν ο Βασίλης Τολιόπουλος με 14 πόντους και 7 ασίστ, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 13 πόντους και Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με 11 πόντους.

Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Τζόρνταν Νουόρα με 25 πόντους και ο Τσίμα Μονέκε με 15 πόντους.

Τα επόμενα τεστ για τον Άρη είναι στη Θεσσαλονίκη και τα «Μαυροσκούφεια», όπου θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο (20/9) και την Μπαχτσέσεχίρ (22/9) στο Ιβανώφειο.

Επέστρεψε από το -8 και προσπέρασε με Μόργκαν ο Άρης

O Άρης ξεκίνησε με τους Ντιμιτρίεβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Ρόμπινσον-Ερλ και Μπιρτς, με τον πρώτο να αποχωρεί στα πρώτα δευτερόλεπτα, καθώς φάνηκε να πατάει άσχημα σε μία φάση. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους (5-1), όμως ο Μπιρτς έδινε λύσεις στη ρακέτα (7-8). Με τον Μόργκαν να μπαίνει στην εξίσωση των σκόρερ, ο Άρης προηγήθηκε 11-16, όμως εκεί ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε και με τους Νουόρα, Μιλιένοβιτς απάντησε με σερί 7-0 για το 18-16. Με την επιστροφή του ο Ντιμιτρίεβιτς βρήκε σκορ και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 23-21.

Οι διαιτητές άφηναν το σκληρό παιχνίδι, οι γηπεδούχοι ήθελαν να ανοίξουν τη διαφορά (32-24) με τους Τζόουνς και Κράμερ, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» επέμεναν να προσπαθούν να χτυπούν στην ταχύτητα. Με πολυφωνία στην επίθεση ο Άρης έτρεξε ένα σερί 0-6 (32-30) και ο Μόργκαν με διαδοχικά σουτ έγραψε το πρώτο προβάδισμα με 35-37. Έχοντας βρει ρυθμό μέσα από την άμυνά του, ο Άρης πήγε στο +5 (37-42) και έμεινε μπροστά στο ημίχρονο με 41-44.

Αυξάνοντας την πίεση, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν (45-44), ο Ρόμπινσον-Ερλ απάντησε με τρίποντο, αλλά το μομέντουμ είχε γυρίσει υπέρ της σερβικής ομάδας. Με σερί 9-0 έγινε το 59-50 και οι Μονέκε, Νουόρα διατηρούσαν τον υψηλό ρυθμό της ομάδας τους για το 64-54. Λιντέλ και Μήτρου-Λονγκ έδωσαν τρίποντες ανάσες (67-60) και οι ίδιοι μείωσαν στο 67-63 της τρίτης περιόδου.

Ο Ερυθρός Αστέρας διατηρούσε το προβάδισμα (75-68), με τους διαιτητές να αποβάλουν τον Λιντέλ με πέμπτο φάουλ, όπως έκαναν λίγο μετά και με τον Μπόλντγουιν, ενώ χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, ο Άρης άντεχε και στα σφυρίγματα, βγάζοντας αντίδραση. Ο Μήτρου-Λονγκ με έξι σερί πόντους έφερε τη διαφορά στο καλάθι (76-74) και ο Ντιμιτρίεβιτς έβαλε τον Άρη μπροστά με 76-77. Ο ίδιος συνέχισε να σκοράρει για το 81-82 στο 38’, με τον Τολιόπουλο να απαντάει στον Νουόρα για το 83-84 στο 39’. Εκεί, ο Μονέκε με ένα τυχερό σουτ και μετά τα βήματα του Μόργκαν, που είδαν οι διαιτητές, ο Κάρτερ έκανε το 88-84. Το άστοχο τρίποντο του Μόργκαν αποτέλεσε τον επίλογο ουσιαστικά του αγώνα, με τον Άρη να μένει με την καλή προσπάθεια στο παιχνίδι.

Σε λίγο περισσότερα...

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-44, 67-63, 91-87