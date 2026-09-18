Αποθέωσε Γιαννακόπουλο και Αλαφούζο αντιπροσωπεία οπαδών του Παναθηναϊκού

Αντιπροσωπεία οπαδών του Παναθηναϊκού αποθέωσε τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Γιάννη Αλαφούζο, στέλνοντας μήνυμα «πράσινης» συσπείρωσης.

Οι δύο ισχυροί άνδρες του Παναθηναϊκού βρίσκονται μαζί στην προεδρική σουίτα του T-Center και παρακολουθούν το ματς του «Επτάστερου» με την Μπουργκ, σε μια ιστορική κίνηση που δείχνει την συσπείρωση που υπάρχει σε ολόκληρο τον σύλλογο.

Η κίνηση αυτή μάλιστα άρεσε πάρα πολύ και στους οπαδούς του «Τριφυλλιού», με αντιπροσωπεία περίπου 30 φιλάθλων της ομάδας να φεύγει από το πέταλο και να πηγαίνει στην σουίτα μόλις έκανε την εμφάνισή του ο Γιάννης Αλαφούζος, για να δείξουν πόσο ικανοποιημένοι είναι από την ενότητα που υπάρχει.

«Μπράβο, έτσι σας θέλουμε, επιτέλους να προχωρήσουμε ενωμένοι. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ» ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του κόσμου, σε μια χρονιά όπου οι «πράσινοι» έχουν μπει με πολύ μεγάλες αξιώσεις σε όλα τα αθλήματα και στοχεύουν παντού στην κορυφή.