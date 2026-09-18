Μαρτίνεθ: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά, τώρα αναπτύσσουμε φιλοσοφία»

Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ντουμπάι, ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως τώρα η ομάδα του αναπτύσσει την φιλοσοφία της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε να χάνει με 16 πόντους από την Ντουμπάι (36-20) αλλά έδειξε χαρακτήρα και πήρε τελικά τη νίκη με 98-96. Έτσι, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup.

Μετά το ματς, ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως η ομάδα του τώρα αναπτύσσει την φιλοσοφία της και ότι έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ακόμα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χρειάζεται να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Τώρα αρχίζουμε να αναπτύσσουμε μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία. Η προσωπικότητα που έδειξαν οι παίκτες μου ήταν καλή. Πάλεψαν και προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις δυσκολίες. Κρατάω τη βελτίωση που παρουσιάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο».