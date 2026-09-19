Η εξαιρετική Μπρέντφορντ «πάτησε» την Τσέλσι

Με τρομερή εμφάνιση, η Μπρέντφορντ νίκησε εμφατικά την Τσέλσι με 3-0, παρέμεινε αήττητη στην Premier League και διατηρείται σε πολύ υψηλές πτήσεις στην αρχή της σεζόν.

Οι «μέλισσες» της Μπρέντφορντ, αποδείκνύονται… άγριες στην εφετινή Premier League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους. Η ομάδα του Κιθ Άντριους έριξε στο… καναβάτσο την Τσέλσι επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση (!) με έναν αγώνα περισσότερο.

Μετά από ένα όχι και τόσο… ποιοτικό πρώτο ημίχρονο, η Μπρέντφορντ «τσίμπησε» τρεις φορές τους «μπλε» με τα γκολ των Άντονι (61′), Τιάγκο (83′) και Καρβάλιο (90’+5′) προκαλώντας ξανά… αίσθηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο.