Ο Αλβέρτης νίκησε τον Γιαννακόπουλο στον... διαγωνισμό τριπόντων - Μεγάλη δωρεά από τον DPG! (vid)

Στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αναμετρήθηκαν σε έναν διαγωνισμό τριπόντων.
Ο «Φράγκι» πήρε τη νίκη και στην αρχή ήταν προγραμματισμένο να πάνε 50.000 ευρώ στο ίδρυμα ή τον φορέα που θα διαλέξει. Ωστόσο, ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε να δοθούν 50.000 ευρώ στον σύλλογο «Περπατώ» αλλά και άλλα τόσα στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του «τριφυλλιού», με το ποσό να φτάσει σύνολο τα 100.000 ευρώ.
Δείτε το βίντεο:
Διαγωνισμός τριπόντων για καλό σκοπό 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 18, 2026
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναμετρήθηκε με τον European Ambassador του Παναθηναϊκού AKTOR, κ. Φραγκίσκο Αλβέρτη σε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό τριπόντων για καλό σκοπό, στο ημίχρονο του αγώνα με την Μπουργκ στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά… pic.twitter.com/8ks7lSRyYb