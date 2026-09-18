Ο Αλβέρτης νίκησε τον Γιαννακόπουλο στον... διαγωνισμό τριπόντων - Μεγάλη δωρεά από τον DPG! (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης έκαναν τον... άτυπο διαγωνισμό τριπόντων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Νικητής ο «Φράγκι», 100.000 ευρώ δωρεά στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο και στο «Περπατώ».

Στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αναμετρήθηκαν σε έναν διαγωνισμό τριπόντων.

Ο «Φράγκι» πήρε τη νίκη και στην αρχή ήταν προγραμματισμένο να πάνε 50.000 ευρώ στο ίδρυμα ή τον φορέα που θα διαλέξει. Ωστόσο, ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε να δοθούν 50.000 ευρώ στον σύλλογο «Περπατώ» αλλά και άλλα τόσα στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του «τριφυλλιού», με το ποσό να φτάσει σύνολο τα 100.000 ευρώ.

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