Γιαντράν - Παναθηναϊκός 14-15: Μια νίκη μακριά απο το Champions League οι "πράσινοι"

Με ένα τρομερό δεύτερο μισό οι "πράσινοι" του Μάζη πήραν παλικαρίσιά νίκη στο Σπλιτ και είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στην κορυφαία Ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση

Με εμφάνιση Ευρωπαϊκών απαιτήσεων και διαστάσεων, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Γιαντράν Σπλίτ στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Το "τριφύλλι" έκαμψε την αντίσταση των Κροατών στα πρώτα δυο οκτάλεπτα και στην συνέχεια πήρε ευρεία διαφορά στο σκορ. Λειτούργησε σωστά αμυντικά, ενώ έβρισκε εύκολα γκολ στην επίθεση.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στα τελευταία λεπτά, όμως οι "πράσινοι" είχαν το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο και τη Χόνβεντ για μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Με νίκη το 'τριφύλλι' θα σφραγίσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έλαμψε ο Καλογερόπουλος, άνοιξε λογαριασμό ο Νικολαΐδης

Σημαντικό ρόλο έπαιξε στην αναμέτρηση ο νεοαποκτηθείς Στάθης Καλογερόπουλος, ο οποίος σκόραρε τρία γκολ. Ο Δημήτρης Νικολαΐδης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 4 γκολ από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ κορυφαίος για τη Γιαντράν ήταν ο Ντούσαν Μάτκοβιτς με επίσης τέσσερα γκολ.

To ματς

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη άνοιξε το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκιουβέτση και πήρε ξανά το πάνω χέρι (1-2) με τον Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού. Η Γιαντράν ισοφάρισε (2-2) με τον Ραντάν, σε μία φάση που ο Παναθηναϊκός είχε μείνει με δύο παίκτες λιγότερους. Το τριφύλλι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά ισοφάρισε δύο φορές για το 4-4 της πρώτης περιόδου.

Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Καλογερόπουλου στην αναμέτρηση, το τριφύλλι προηγήθηκε 4-5 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έφτασε τη διαφορά στα δύο τέρματα (4-6) με τον Νικολαΐδη και τη διατήρησε με γκολ του Κοπελιάδη στον παίκτη παραπάνω. Η Γιαντράν μείωσε στο 6-7 της δεύτερης περιόδου με τον Σκέγιτς.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πεΐκοβιτς, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε και τα ηνία με τον Νικολαΐδη. Το «τριφύλλι» προηγήθηκε 7-9 με τον Κοπελιάδη και πήρε διαφορά τριών τερμάτων (7-10) με τον Χαλυβόπουλο. Ο Καλογερόπουλος στον παίκτη παραπάνω έφερε ξανά την ομάδα του Δημήτρη Μάζη στο +3 (8-11) και ο Ζόβιτς διαμόρφωσε το 9-11 της τρίτης περιόδου.

Το τρίτο προσωπικό γκολ του Κοπελιάδη έδωσε ξανά προβάδισμα τριών τερμάτων στον Παναθηναϊκό για το 9-12 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη προηγήθηκε με τέσσερα γκολ για το 9-13 με τον Σκουμπάκη, τέσσερα περίπου λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Μάτκοβιτς μείωσε για τη Γιαντράν, αλλά ο Νικολαΐδης έδωσε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στον Παναθηναϊκό. Ο Μάτκοβιτς και ο Σκέγιτς μείωσαν 13-14 για τη Γιαντράν και ο Χαλυβόπουλος στα 13 δεύτερα πριν το τέλος έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό. Ο Μπούτκιτς μείωσε ξανά, αλλά απέμεναν τέσσερα δεύτερα και το «τριφύλλι» πανηγύρισε τη νίκη

ΓΙΑΝΤΡΑΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 14-15

Οκτάλεπτα: 4-4, 2-3, 3-4

Γιαντράν (Μαρέγια): Πόπαντιτς, Πενάβα, Σεμάν 1, Ραντάν 1, Μπούτιτς 2, Πεΐκοβιτς 2, Ζόβιτς 2, Πόζαριτς, Σκέγιτς 2, Μάτκοβιτς 4, Κατουνάριτς, Άνιτς, Μπούσιτς, Μπουραζίν

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Καλογερόπουλος 3, Γούντχεντ, Παπασηφάκης, Νικολαΐδης 4, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 3