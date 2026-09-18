Ξέσπασε στην Ουνιόν με επτάρα η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου αγρίεψε μετά από ορισμένες μέτριες εμφανίσεις στην Bundesliga και διέλυσε την Ουνιόν Βερολίνου με 7-0.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε… φύλλο και φτερό την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς τη συνέτριψε με 7-0 στην Allianz Arena στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga και σ’ ένα βράδυ που είχε τη «σφραγίδα» του Χάρι Κέιν, ο οποίος ξεπέρασε τα 100 γκολ (!) με τους Βαυαρούς σε 98 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος από το 2023 μέχρι σήμερα!

ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ από τη δεκαετία του 1970, την στιγμή που ευστόχησε στο 39ο λεπτό στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολίσε κι έκανε το 2-0 κόντρα στην Ουνιόν. Και λίγο αργότερα, στο 54′, σημειώνοντας άλλο ένα τέρμα, έφτασε πλέον τα 101 γκολ, μεγαλώνοντας κι άλλο τον «μύθο» του.

Πριν απ’ τον Κέιν, στον αγώνα με την Ουνιόν, είχε ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν ο Μουσιάλα στο 18′, ενώ χατ-τρικ σημείωσε ο Ολίσε (43′, 73′, 76′) κι άλλο ένα προσέθεσε ο Σαϊμπαρί στο 70′.