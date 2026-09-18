Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς με αρχή (αμυντική προσήλωση) και τέλος (στόχευση στην επίθεση) «καθάρισε» εύκολα τη Μπουργκ (90-69). Πρωταγωνιστές οι Σιλβέν Φρανσίσκο (18π., 5ασ.) - Ματίας Λεσόρ (15π., 7ρ.), 4/5 τρίποντα ο Λευτέρης Μαντζούκας, συγκινητικές στιγμές στο "T-Center".

«Ράγισαν καρδιές» στο "Telekom Center", στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά στη μνήμη του αείμνηστου «Παύλου Γιαννακόπουλου». Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τίμησε τη μνήμη του πιο εμβληματικού παράγοντα του ελληνικού αθλητισμού, προσφέροντας ανατριχιαστικές στιγμές, σαν την αγκαλιά του «Ζοτς» με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Παράλληλα, οι «πράσινοι» καλωσόρισαν... πίσω στο «σπίτι» τους και τους Δημήτρη Διαμαντίδη - Μάικ Μπατίστ, ενώ βράβευσαν -και αποθέωσαν- και τον Τζέντι Όσμαν, προτού κάνουν... φύλλο και φτερό την υποδεέστερη Μπουργκ.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με 11άδα, αφού ο «Ζοτς» δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουστάφα Φαλ, Δημήτρη Μωραΐτη και Γιάννη Κουζέλογλου. Ωστόσο, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας βάδισαν στο... μονοπάτι που χάραξαν και στα προηγούμενα φιλικά τους στη Ρόδο, πήραν μια άνετη επικράτηση και θα αντιμετωπίσουν στον τελικό του τουρνουά τον ΠΑΟΚ (19/9, 20:00).

Το μεγαλύτερο κέρδος για τον Παναθηναϊκό Aktor, φυσικά, ήταν η αμυντική του διάθεση για κάτι παραπάνω από 25'. Βλέπετε, υπήρξαν στιγμές που οι γηπεδούχοι έβγαζαν... τανάλιες (31π. παθητικό στο 20'), με σχήματα που είχαν μαζί στο glass floor τους Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ. Επιπλέον, ο Σέρβος προπονητής έδινε focus στην καλή κυκλοφορία της μπάλας (12 ασίστ/4 λάθη στο Α' μέρος μαζί με 47% 3π.) και το σωστό spacing, παρά τα μαζεμένα -και ίσως και δικαιολογημένα λόγω της εποχής- λάθη που έγιναν στην τελική ευθεία (17λ.), όταν οι ρυθμοί, η ενέργεια και τα ποσοστά είχαν πέσει με τη διαφορά σταθερά άνω των 20 πόντων.

Οι Σιλβέν Φρανσίσκο (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Ματίας Λεσόρ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο) «έσυραν τον χορό» για τους νικητές, με τους Λευτέρη Μαντζούκα (12π. με 4/5 3π.) και Ντίνο Μήτογλου (10π.) να τους ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση, ήταν φανερό πως ο Παναθηναϊκός ήθελε να «χτυπήσει» από τη ρακέτα και να πάρει πράγματα από τη θέση «5» (ανεβασμένος στο Β' Μέρος ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 9 πόντους και 6 ριμπάουντ). Εντός έδρας ντεμπούτο για τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη, που πήρε 7' και είχε 3 πόντους (1/1 3π.) και 1 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που οι «πράσινοι» είχαν 42,3% πίσω από τα 6,75 μέτρα (11/26 σουτ). Πρώτος σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Τάισον Ουόκερ (20π. με 5/7 τρίποντα), 20 (!) επιθετικά ριμπάουντ κατέβασαν οι Γάλλοι.

«Καυτός» Μαντζούκας και... τανάλιες στην άμυνα

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Μήτογλου, Γιαμπουσέλε και πήρε γρήγορα το «πάνω χέρι» με 2/2 3π. του «Μαντζού» (8-2 στο 3'). Ο Ομπράντοβιτς δοκίμασε μαζί τους Γιαμπουσέλε - Λεσόρ, ο Έλληνας σμολ φόργουορντ έβαλε και 3ο τρίποντο για το 14-7 (6') και οι «πράσινοι» έκαναν κουμάντο. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά δημιουργήθηκε χάρη στους Μπάντιο - Μπόνγκα - Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι έβγαλαν... τανάλιες στην άμυνα και βοήθησαν στο «πάρτι» των γηπεδούχων (25-10 στο 10').

Στοχευμένο «πράσινο» παιχνίδι και άνετο +20

Το στοχευμένο «πράσινο» παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου έφερε διαφορές άνω των 20π. (32-10 στο 13' με 3π. του Φρανσίσκο και 38-14 στο 15'), την ώρα που καλή δουλειά έκαναν από τη θέση «5» και οι Λεσόρ (8π. δίχως να χάσει σουτ) και Μήτογλου (6π.). Ο Μπόνγκα «γράπωνε» τα ριμπάουντ (3 επ. ριμπ.), το «τριφύλλι» είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας (12ασ./4λ.) και Μαντζούκας έπαιζε... ρολόι (49-23 στο 18' με 4/4 τρίποντα από εκείνον). Ο «Ζοτς», βέβαια, είχε ορισμένα αμυντικά παράπονα από την ομάδα του στο 2ο δεκάλεπτο (10 επ. ριμπ. οι Γάλλοι), αλλά το πρώτο ημίχρονο ανήκε πλήρως στον Παναθηναϊκό Aktor (51-31 στο 20' μετά το buzzer beater 3π. του πρώτου σκόρερ της Μπουργκ, Τάισον Ουόκερ). Στο ημίχρονο, μάλιστα, η ελληνική ομάδα είχε 47,1% πίσω από τα 6,75 μέτρα (8/17).

Λύσεις από τη θέση «5», έβαλε το πρώτο 3π. του στο "T-Center" ο Βαρβαρίτης

Η «πράσινη» άμυνα δέχθηκε μόλις 3π. στο πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης και ο Γιαμπουσέλε με 6π. στο 3ο δεκάλεπτο ανέβασε τη διαφορά στο +25 (59-34 στο 25'). Στο 26', λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός έριξε στο glass floor τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη, τον οποίον το κοινό υποδέχθηκε «ζεστά». Μήτογλου και Λεσόρ έγιναν διψήφιοι με εξαιρετικά ποσοστά (10π. με 3/4 σουτ και 4/5 βολές και 12π. με 3/3 2π. και 6/6β. αντίστοιχα), ο Βαρβαρίτης ευστόχησε για τρεις (28') και το σοβαρό «τριφύλλι» διατηρούσε τον επιβλητικό έλεγχο (69-44 στο 30').

Έπεσαν οι ρυθμοί, ανέβηκε ο Φρανσίσκο

Δυο λάθη και ένα 7-0 σερί των φιλοξενούμενων όταν οι ρυθμοί έμοιαζαν να έχουν πέσει (69-51 στο 32') έφεραν το άρον άρον time out του Ομπράντοβιτς. Η ομάδα του επέστρεψε με... μαγικά του «Σίσκο» (δύο τρίποντα και ένα γκολ - φάουλ για το 78-58 στο 34') και το ροτέισιον συνεχίστηκε. Στην τελική ευθεία τίποτα δεν άλλαξε δραματικά, καθώς ήταν φανερό πως και η ενέργεια είχε μειωθεί. Η Μπουργκ επιχείρησε να μαζέψει κάπως την απόσταση, με τον Παναθηναϊκό να «γράφει» τελικά τη νίκη με σκορ 90-69.

Τα Δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69.

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