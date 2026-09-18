Ο Ταβάρες παραμένει το σημείο αναφοράς...

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε από το -16 απέναντι στην Ντουμπάι και τσέκαρε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup. Πώς τα κατάφερε; Χάρη, κυρίως, στην κολόνα της... Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Υπήρχε μεγάλη προσμονή γύρω από το επίσημο ντεμπούτο της Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Όχι τόσο λόγω της σημασίας του ίδιου του αγώνα, όσο επειδή όλοι ήθελαν να δουν πώς θα επηρέαζε η φιλοσοφία του έμπειρου προπονητή μια ομάδα που έχει συνηθίσει να στηρίζεται σε έναν τόσο καθοριστικό «πυλώνα» στη θέση του σέντερ, όπως ο Έντι Ταβάρες.

Πράγματι, είχε γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με το πώς ο γίγαντας από το Πράσινο Ακρωτήρι θα προσαρμοζόταν στο γρήγορο, επιθετικό στιλ παιχνιδιού που χαρακτηρίζει τις ομάδες του Μαρτίνεθ τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στις επιθέσεις που εκδηλώνονται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα της κατοχής. Ένα στιλ που έφτασε στο απόγειό του την περασμένη σεζόν με τη Βαλένθια.

Χρειάστηκε, όμως, μόλις ένα «κανονικό» παιχνίδι για να γίνει ξεκάθαρο ότι ο Ταβάρες θα εξακολουθήσει να αποτελεί κομβικό κομμάτι αυτής της Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, ένας προπονητής του επιπέδου του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν δεδομένο ότι θα έβρισκε τον τρόπο να προσαρμόσει το πλάνο του στην παρουσία του θηριώδους σέντερ. Αυτό κάνουν οι καλοί προπονητές: προσαρμόζουν το παιχνίδι τους στα χαρακτηριστικά των παικτών τους και δεν προσπαθούν να επιβάλουν το σύστημά τους αδιαφορώντας για το υλικό που έχουν στα χέρια τους.

Βέβαια, αυτή η νέα εκδοχή της Ρεάλ μπορεί να παρουσιάσει πολλά διαφορετικά πρόσωπα. Στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Ντουμπάι, ο Ταβάρες είχε περιορισμένη επιρροή στα πρώτα λεπτά, ενώ η ομάδα έδειξε αρκετά στοιχεία από τον υψηλό ρυθμό που αναμένεται να τη χαρακτηρίσει στη διάρκεια της χρονιάς. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν οι Μαδριλένοι, καθώς η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προηγήθηκε με διαφορά (36-20 στο 17’), εκμεταλλευόμενη την αστοχία της Ρεάλ (3/10 τρίποντα) και τα πολλά λάθη της (έξι).

Εκεί ήταν που ο Μαρτίνεθ αποφάσισε να αλλάξει προσέγγιση. Σε ένα τάιμ άουτ, άφησε στην άκρη τη λογική του συνεχούς σκοραρίσματος και έδωσε μια πιο παραδοσιακή κατεύθυνση στην ομάδα του.

«Βάλτε την μπάλα μέσα!» απαίτησε, θέλοντας να μετατρέψει τον Ταβάρες στο σημείο αναφοράς που μέχρι τότε δεν είχε υπάρξει. Ο σέντερ της Ρεάλ είχε πετύχει μόλις ένα καλάθι.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι άλλαξε. Ο Ταβάρες άρχισε σταδιακά να κυριαρχεί μέσα στη ρακέτα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σημείωσε 12 πόντους πριν από το ημίχρονο, οδηγώντας τη Ρεάλ στην αντεπίθεση μέχρι το 43-42, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε την παρουσία του και αμυντικά. Παρότι το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς χέρια στη συνέχεια, η Ρεάλ δεν ξαναβίωσε ποτέ ένα τόσο κακό διάστημα όσο εκείνο με το οποίο ξεκίνησε τον αγώνα.

Ο Ταβάρες, που έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και να κινείται με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που τον κράτησε εκτός στο πιο κρίσιμο σημείο της περσινής σεζόν, ολοκλήρωσε τον αγώνα ως MVP. Μέτρησε 20 πόντους, επτά ριμπάουντ και 22 μονάδες στο PIR, οδηγώντας παράλληλα τη Ρεάλ στον πρώτο της τελικό για τη νέα χρονιά.

Ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι «μπλάνκος» έκαναν το πρώτο βήμα σε μια σεζόν στην οποία έχουν ως ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψουν στους τίτλους, μετά την περσινή χρονιά που έμειναν χωρίς τρόπαιο για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Μόνο ο Φακούντο Καμπάτσο- και ο Έλι Οκόμπο της Ντουμπάι- αγωνίστηκαν περισσότερα λεπτά από τον «Λευκό Γίγαντα».

Οι αμφιβολίες, λοιπόν, διαλύθηκαν από πολύ νωρίς. Αν κάποιος πίστευε ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ- ένας προπονητής που δεν διστάζει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, όπως έδειξε αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Σέρχιο Γιουλ στον ημιτελικό- θα ήταν επιφυλακτικός στο να αξιοποιήσει πλήρως τον πιο επιδραστικό ψηλό του, έχει ήδη πάρει την απάντησή του.

Ο Έντι Ταβάρες παραμένει ο άνθρωπος-κλειδί της Ρεάλ Μαδρίτης.