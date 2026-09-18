Φρανσίσκο: «Πολύ καλή η συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς - 1000% έτοιμος για τη νέα σεζόν»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε για την συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και την ετοιμότητά του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μπουργκ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την αντίδραση του κόσμου; «Ήταν πολύ καλή. Δεν με ανησυχεί που δεν γέμισε ακόμα το γήπεδο. Είναι υπέροχο να παίζουμε σπίτι μας, να νιώθουμε την ατμόσφαιρα και να τη συνηθίζουμε».

Για το αν υπήρξε κάποια σύγχυση στο παιχνίδι; «Έχουμε πολλούς τραυματίες, αλλά τα πάμε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε στους αυτοματισμούς μας σε επίθεση και άμυνα. Έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού όταν θέλεις να γίνεις ο καλύτερος και να χτίσεις χημεία».

Για την συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς; «Πολύ καλή. Μας αφήνει να παίζουμε με ροή, αρκεί να κάνουμε αυτό που ζητάει. Μας δίνει αυτοπεποίθηση να παίρνουμε έξυπνες αποφάσεις, να εκμεταλλευόμαστε τα mismatch ή να παίζουμε ατομικά όταν χρειάζεται, πράγμα που κάνει όλη την ομάδα χαρούμενη».

Για το πώς έζησε τη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Παύλο Γιαννακόπουλο; «Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Αν και ήταν το πρώτο παιχνίδι και ακόμα προσπαθούμε να δεθούμε, ένιωσα υπέροχα που παίξαμε και ανυπομονώ για τα επίσημα ματς».

Για το σε τι ποσοστό είναι έτοιμος, μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο ματς; «Στο χίλια τοις εκατό! Εγώ είμαι έτοιμος και όλοι μας είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το πρώτο παιχνίδι».

Το μήνυμά του στους οπαδούς για την έναρξη της Euroleague: «Ανυπομονώ να έρθετε στο γήπεδο και να είστε έτοιμοι, γιατί σκοπεύω να φωνάζω και να πανηγυρίζω μαζί σας!»