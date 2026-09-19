Ηρωικό διπλό στη Βαρκελώνη για την Έλτσε των δέκα παικτών

Παρότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 6ο λεπτό, η Έλτσε πανηγύρισε μια πολύ σπουδαία νίκη με 3-1 στην έδρα της Εσπανιόλ.

Αν και βρέθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο απ’ το 6ο λεπτό (αποβολή Σολάρι με απευθείας κόκκινη), η Έλτσε πέρασε εμφατικά απ’ το «RCDE Stadium», επικρατώντας της Εσπανιόλ με 3-1 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στη La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ απ’ τον Φερ Νίνιο στο 26′ και στο 29′ και παρά το γεγονός πως οι Καταλανοί μείωσαν στο 72′ με το αυτογκόλ του Τζουστ, κατάφεραν να σημειώσουν ακόμη ένα τέρμα με τον Βαλέρα στο 78′, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη τους στο εφετινό πρωτάθλημα.