Μία τεράστια Παναθηναϊκή στιγμή και ενότητα που τρομάζει τους αντιπάλους!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου δίπλα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και τους οργανωμένους χαρούμενοι να στέλνουν μήνυμα με τον Παναθηναϊκό να είναι στην κυριολεξία ενιαίος και ενωμένος, όσο ποτέ...

Τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, αλλά και ακόμα περισσότερα σαν οπαδός στα γήπεδο πρώτη φορά ζω στον Παναθηναϊκό τέτοια ενότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Και όπως σωστά λέει ο κόσμος "μόνοι ενωμένοι γράφουμε ιστορία". Η μεγαλύτερη στιγμή του καλοκαιριού δεν είναι καμία από τις τεράστιες μεταγραφές, που έγιναν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το πιο ευχάριστο νέο είναι, ότι ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι ενιαίος και αδιαίρετος στην πράξη, το δείχνει, το φωνάζει και ο κόσμος γουστάρει.

Την πρώτη ημέρα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος είδαμε μετά από πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Γιάννης Αλαφούζος να πηγαίνει στο κλειστό του ΟΑΚΑ και να κάθεται στην σουίτα δίπλα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ. Τόσα χρόνια δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να έχει συμβεί κάτι ανάλογο στον Παναθηναϊκό, που πάντα είχε θέματα εσωστρέφειας. Εδώ και αρκετό καιρό ο Αλαφούζος με τον Γιαννακόπουλο έχουν εξαιρετικές σχέσεις και απλά απόψε στο ΟΑΚΑ αυτό το έδειξαν και το κατάλαβε όλος ο κόσμος, που είπε "ναι πάμε όλοι μαζί να τους γ....". Αυτή είναι μία ατάκα, που ακούστηκε από αντιπροσωπεία τον οργανωμένων της θύρας 13 που πήγαν στο ημίχρονο του αγώνα στην σουίτα, που καθόντουσαν οι ισχυροί άνδρες της ΚΑΕ και της ΠΑΕ και μίλησαν μαζί τους.

Ο ενωμένος Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζεται από καμία ομάδα. Η εσωστρέφεια που χρόνια έτρωγε τα σωθικά του συλλόγου έχει αφήσει την θέση της στην ενότητα, στην ομοψυχία στο "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΟΥΣ".

Ποδόσφαιρο και μπάσκετ πάνε για πρώτη φορά χέρι, χέρι με στόχο το τέλος της σεζόν και οι δύο να προσφέρουν τεράστιες χαρές σε έναν κόσμο, που έχει υποφέρει πολύ και όταν βλέπει ενότητα στην αγαπημένη του ομάδα, βλέπει, ότι κάτι καλό, κάτι μεγάλο έρχεται.

Κοντά, μαζί και ο ερασιτέχνης που μεγαλώνει και ήδη βλέπουμε ότι και στο πόλο πάει να ρίξει την κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Εδώ και καιρό βλέπαμε ΠΑΕ και ΚΑΕ να ανταλλάσουν ευχές και μηνύματα και να κάνουν και πλάκα μεταξύ τους, δείχνοντας το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει. Σήμερα απλά μπήκε και μία σφραγίδα.

Ο Παναθηναϊκός διάγει ημέρες μοναδικής ενότητας και τεράστιων μπάτζετ και τοπ ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, την στιγμή που κάποιοι αντίπαλοι έχουν ξεχάσει την λέξη ενότητα και το δείχνουν κα δημόσια , η λένε, ότι είναι ενωμένοι, αλλά στην ουσία ο ένας πάει κόντρα στον άλλον. Αυτό που είδαμε απόψε , λοιπόν στο ΟΑΚΑ ήταν μία μεγάλη Παναθηναϊκή στιγμή, μία τεράστια Παναθηναϊκή στιγμή, που στέλνει μηνύματα προς όλους. Ο Παύλος θα βλέπει από ψηλά και θα χαίρεται.

Πιο πριν είχαμε την μεγάλη επιστροφή του τεράστιου Ζοτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. The King is back και το ΟΑΚΑ σείστηκε, όταν μπήκε στο γήπεδο ο Ομπράντοβιτς, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με μία λέξη περιγράφεται, αυτό, που ζήσαμε απόψε στο ΟΑΚΑ. ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ....