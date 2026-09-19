Τα αδέρφια Τόμπσον έγραψαν ιστορία στο NBA: Στα 363 εκατ. δολάρια οι απολαβές τους!

Ο Άμεν Τόμπσον στις αρχές της φετινής off season του NBA, είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Χιούστον Ρόκερς, υπογράφοντας για πέντε χρόνια με συνολικές απολαβές στα 208 εκατ. δολάρια.
Πλέον, νέο deal υπέγραψε και ο Άουσαρ Τόμπσον, που επέκτεινε το συμβόλαιο του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για πέντε χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν συνολικά στα 155 εκατομμύρια δολάρια.
Έτσι, τα δύο αδέρφια μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων υπέγραψαν συμβόλαια πενταετούς διάρκειας με τις απολαβές τους συνδυαστικά να φτάνουν τα 363 εκατομμύρια δολάρια!
Twins Ausar and Amen Thompson are now the first pair of brothers in NBA history to each receive a $100 million deal. They have signed for a total of $363 million this offseason. https://t.co/P4PDjD4BTN— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2026