Τα αδέρφια Τόμπσον έγραψαν ιστορία στο NBA: Στα 363 εκατ. δολάρια οι απολαβές τους!

Μετά τον Άμεν Τόμπσον και ο αδερφός του Άουσαρ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην φετινή off season του NBA, γράφοντας ιστορία ως οι πρώτοι δίδυμοι που υπέγραψαν συμβόλαια αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος!

Ο Άμεν Τόμπσον στις αρχές της φετινής off season του NBA, είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Χιούστον Ρόκερς, υπογράφοντας για πέντε χρόνια με συνολικές απολαβές στα 208 εκατ. δολάρια.

Πλέον, νέο deal υπέγραψε και ο Άουσαρ Τόμπσον, που επέκτεινε το συμβόλαιο του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για πέντε χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν συνολικά στα 155 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, τα δύο αδέρφια μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων υπέγραψαν συμβόλαια πενταετούς διάρκειας με τις απολαβές τους συνδυαστικά να φτάνουν τα 363 εκατομμύρια δολάρια!