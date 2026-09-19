Πενιαρόγια: «Ο ΠΑΟΚ είναι από τους σημαντικούς διεκδικητές για την κατάκτηση του EuroCup»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζοάν Πενιαρόγια, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ, μετά την φιλική ήττα της ομάδας του από τον Δικέφαλο στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια διαφορετική κατάσταση σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι καλύτερο να χάσεις ένα παιχνίδι σαν το σημερινό παρά ένα επίσημο.

Νομίζω ότι κάναμε κάποια πράγματα καλά και κάποια άλλα άσχημα, ειδικά στην άμυνα. Στην τελευταία περίοδο πιθανότατα έπρεπε να ελέγξουμε καλύτερα τα ριμπάουντ. Στο τέλος, όμως, είναι ένα καλό παιχνίδι για να μάθουμε και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα ματς.

Είμαι χαρούμενος. Θα χρειαστούμε χρόνο, αλλά είμαι ικανοποιημένος. Είναι παιχνίδι προετοιμασίας, το αποτέλεσμα δεν είναι το σημαντικότερο.

Είμαι ικανοποιημένος γιατί έχουμε ένα καλό σύνολο. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι καλή, αλλά πρέπει να μάθουμε, γιατί η διοργάνωση στην οποία αγωνιζόμαστε είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας από τους σημαντικότερους διεκδικητές για την κατάκτηση του EuroCup. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχει πολύ καλό προπονητή, πολύ καλή ομάδα και εξαιρετικό μπάτζετ για να ανταγωνιστεί στο EuroCup.

Πιθανότατα είναι ένας από τους διεκδικητές για να αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στην EuroLeague. Έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας».