Το «ευχαριστώ» του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Γιαννακόπουλο: «Μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανακοίνωση που εξέδωσε, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για την σημαντική κίνηση ενίσχυσης στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Τριφυλλιού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά το ξεχωριστό challenge με τον εμβληματικό, Φραγκίσκο Αλβέρτη, αποφάσισε να δωρίσει 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Τριφυλλιού.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, μάλιστα εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Τριφύλλι, λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπαιξε με τον θρυλικό Φραγκίσκο Αλβέρτη σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων.



Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ αποφάσισε να δοθεί το ποσό των 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο σε μια μεγάλη ενέργεια Παναθηναϊκής αλληλεγγύης.



Πρόκειται για μια ακόμα σπουδαία κίνηση που αναμφίβολα δείχνει ότι ο Σύλλογος είναι μια μεγάλη οικογένεια και ότι ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ».